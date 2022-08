Do pátrání se zapojila například Marie Schillerová ze Sezemic, která se druhý den spojila s majitelem psa a prostřednictvím sociálních sítí svolala asi 60 dobrovolníků. Ti stále prohledávají lokality v okruhu zhruba 20 kilometrů od pardubického závodiště a letiště.

„Ozvali se nám i senzibilové a kartářky. Shodují se na jednom. Jorísek je živý, a to nás drží při pátrání nad vodou. Jedna verze říká, že může být v menším domečku na okraji města nebo vesnice. Podle jednoho z karetních výkladů by se měl pohybovat někde na Chrudimsku,“ popsala Schillerová.

O pátrání po urostlém kříženci už ví mnoho lidí z facebooku, tisku a televize, ale i ze stovek vytištěných letáků. Ve snaze pomoci majitelům Jorise jsou mnozí velmi všímaví a některé zřejmě motivuje i vypsaná patnáctitisícová odměna pro nálezce.

Tvrdé útoky

Ovšem ten, kdo chce pomoci, může i ublížit. Příkladem je teprve desetiměsíční pes Argo, který žije s majitelkou Naďou v Pardubicích. Je pohřešovanému Jorisovi na první pohled podobný tak, že jeho panička prý zažila tvrdé útoky. „Lidé nejprve na mou neteř a poté i na mne začali útočit, že jsem zlodějka, která ukradla Joríska. Před jednou hospodou v Pardubicích mi dokonce Arga chtěli vyrvat z ruky s tím, že to nahlásí policii. Ačkoliv k tomu není vycvičený, začal mě bránit,“ řekla Naďa, která žije v Polabinách a pracuje jako řidička autobusu.

Dodala, že lidé si vyšlápli i na její rodiče, kteří žijí na vesnici a přes velká vedra Arga hlídali. „Oni jsou každý jiný, mají jinak kupírované ocasy i odlišnou masku. Lidi, buďte rozumní, nehoňte se za odměnou. Na jednu paní zřejmě podám trestní oznámení, už to s pomluvami přehání,“ zdůraznila Naďa, která je s majitelem Jorise v kontaktu.

V Hlinsku si prý zažila pořádný stres Kateřina, majitelka rotvajlerky Dixi. V obchodě ji údajně obklopili dva muži s nařčením, že ukradla Jorise. Jedna žena dokonce měla v 7 hodin ráno přijít až k ní domů a vyhrožovat, že přivolá policii. „Když se dozvěděla, že je to fena a už tři roky adoptovaná, paní požadovala, ať Dixi otočí, aby viděla pohlaví. To je neskutečné, co se děje,“ poznamenala Hana z neziskové organizace věnující se pomoci rotvajlerům a jejich křížencům, kteří se ocitli v životní nouzi.

„Dixi je už od pohledu menší, má úplně jinou barvu i hlavu. Navíc je to fena původně pocházející ze špatných podmínek a tím, že majitelce saháte po vodítku a vrháte se na ně, vše vracíte zase na začátek. Přemýšlejte, udělejte si z dálky analýzu podle fotky a nechovejte se jako stádo. Některým jde jistě o nalezení hafana a návrat k majitelům, ale spoustě spíš o vypsanou odměnu,“ zdůraznila Hana.

Je vystresovaný a nedůvěřivý

Joris se může pohybovat kdekoliv. Když z místa nehody utekl, měl na sobě kovový řetízkový obojek a modročerné vodítko, které už ale mohl ztratit. Údajně byl viděn v obci Morašice na Chrudimsku a možná i v rekreačních lesích na Podhůře. Zřejmě je hodně vystresovaný a nedůvěřivý, takže je vhodné se ho nesnažit chytit, ale spíše okamžitě pořídit fotografii a zatelefonovat na čísla 774 247 469 nebo 603 471 712.

„Buďte všímaví, Jorísek může být u někoho na zahradě. Je to krásný urostlý pes, který se možná někomu zalíbil a nechal si ho, aniž by zjišťoval, odkud se zatoulal. Pátrání dál pokračuje a děkuji všem, kteří se na něm podíleli nebo podílejí. Moc si toho vážíme,“ vzkázala Schillerová.

S poděkováním se připojuje i majitelka Jorise, která se jen velmi pomalu zotavuje z vážného zranění hlavy. „Strašně moc děkuji všem, kteří se snaží o to, abychom byli všichni opět spolu. Jsem ležák, teď nemůžu nic dělat, a tak jsem nesmírně vděčná za obrovské nasazení lidí při pátrání, vždyť Jorísek je naše dítě,“ vzkázala Černohorská prostřednictvím Deníku.

Charakteristické znaky pětiletého křížence Jorise: Kupírovaný ocas za druhým článkem (obvykle bývá za prvním článkem), bílá lysinka pod levým okem.