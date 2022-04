VIDEO: Kamiony s obřími tubusy ničí Chrudim. Hlídají je kamery i strážníci

/FOTOGALERIE/ Strojírenská firma SIAG CZ sídlí v Chrudimi už 22 let. Mezi sortimentem její výroby jsou u obyvatel města známé součásti větrných elektráren, přesněji obřích tubusů, které kamiony převážejí k zákazníkům. Protáhnout nadměrný náklad městem přes okružní křižovatky je pro mnohé šoféry obtížné, a tak ve velkém ničí vše, co jim přijde do cesty. Přitom jen od začátku března projelo takových kamionů s nadměrným nákladem Chrudimí sedmdesát.

Od začátku března projelo městem sedm desítek kamionů s nadměrným nákladem. | Foto: archiv

"Asi nejvíc to odnáší zabezpečovací zařízení přejezdu v průmyslové zóně. Zničené jsou ale i obrubníky, silnice, městská zeleň. Při poškození se vymlouvá jeden dopravce na druhého," popsal neutěšený stav chrudimský starosta František Pilný, který občas průjezd vozidel osobně monitoruje. Škody musí zaplatit nejen Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale i město, a tak už nějakou dobu na průjezd nadměrných nákladů dohlíží strážnici. Zabezpečovací zařízení přejezdu v průmyslové zóně je opatřeno kamerovým systémem, protože právě tam se náprava škod pohybovala i v řádech stovek tisíc korun. Psali jsme již: Těžkotonážní nákladní auta devastují kraj Krajské ŘSD v současné chvíli nemá v evidenci škodu na majetku, kterou by měl způsobit kamion převážející tubus z firmy SIAG CZ. "Problém byl v minulosti hlavně u okružní křižovatky v blízkosti Kauflandu, kde docházelo k opakovanému ničení. Tenkrát se na opravě podílel i sám výrobce tubusů," řekla mluvčí krajského ŘSD Petra Drkulová. Kuriozitou je kruhák u nemocnice, který byl pobořen ještě před kolaudací, a tak musela opravu uhradit stavební dodavatelská firma. Pro Chrudimáky je přeprava tubusů pro větrné elektrárny atraktivní a napínavou podívanou. "Pokud ovšem člověk zrovna nesedí za volantem jako nedávno já. Ještěže ty náklady jezdí v noci, kdy je malý provoz, jinak by se Chrudim ucpala úplně," řekl šofér Martin z blízké vesnice, který při cestě z práce nedávno musel kvůli průjezdu kamionu s tubusem čekat. Děti obědy ve škole dostanou, i když jsou rodiče ve vážné sociální nouzi Vždy záleží na konkrétním řidiči, jak je za volantem zručný. Někdo projede město za půl hodiny, jiný na to potřebuje i čtyřnásobný čas a ještě za sebou zanechá spoušť. Zodpovědnost přitom leží na dopravci, firma SIAG CZ prodává totiž tubusy takzvaně ex works, tedy na dvoře a přepravu již neřeší. "To jsou všechno zahraniční firmy, a tak není jednoduché je dohnat a už vůbec ne jim způsobenou škodu dokázat, pokud je přímo u toho nechytíme," poznamenal Pilný. Auta vozící nadměrný náklad jsou podle jeho slov registrovaná buď v Polsku, Německu nebo Nizozemí.