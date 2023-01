Každý den se pohlavně přenosnými chorobami podle odhadů Světové zdravotnické organizace na světě nakazí asi milion lidí. Ročně je tedy evidováno více než 376 milionů nových případů onemocnění kapavkou, syfilidou, chlamydiemi nebo trichomoniázou.

Pomoc podle odborníků nejčastěji vyhledávají lidé od 15 do 30 let. „V poslední době jsme zaznamenali i případy, kdy se k nám během poměrně krátké doby pacienti vraceli, a to i s větším počtem pohlavních nemocí. Šlo například o mladíka, který se za poslední půl rok stihl nakazit hned třemi různými pohlavními chorobami,“ řekla lékařka kožního oddělení Pardubické nemocnice Zdenka Durďáková.

Čísla o pohlavních chorobách, které jsou přenášené z člověka na člověka přímým kontaktem, hovoří jasně. Za posledních 20 let došlo u kapavky k nárůstu o 364 %, u syfilidy o 326 %. „To jsou obrovská čísla, která svědčí o tom, že pohlavní choroby v Pardubickém kraji přibývají,“ potvrdil primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík.

Například v roce 2002 bylo v kraji nahlášeno 17 případů kapavky. V roce 2022 už to bylo 79 případů.

„Oproti roku 2021 narostla kapavka v roce 2022 o 92 %, syfilis o 133 %,“ doplnil Stuchlík, podle kterého jsou čísla alarmující.

Přestože odborníci čekali, že během pandemie koronaviru se budou lidé méně stýkat, a přenos pohlavních chorob tak klesne, situace je opačná. Podle dat Státního zdravotního ústavu výskyt nemoci syfilis v Česku stoupá ve všech krajích. To potvrzují i pardubičtí lékaři. „Do statistik se zřejmě promítly i dopady pandemie koronaviru a dojem části laické veřejnosti, že kapavka a syfilis jsou choroby, které jsou někde z minulého století a v dnešní době se jimi už přece nelze nakazit,“ dodal primář kožního oddělení s tím, že pohlavní choroby se mohou týkat kohokoli, ať už je v jakékoli věkové či sociální skupině.

Společnost žije rizikově

Podle lékařů se může nakazit každý. Největší nárůst je ale u mladých lidí, pomoc nejčastěji vyhledávají lidé od 15 do 30 let. „O sexu se mluví hodně. I díky sociálním sítím je dnes možné navazovat mnohem více sexuálních kontaktů. Společnost žije více rizikově, ale už tolik neřeší důsledky takového chování,“ připomněla Zdenka Durďáková.

„Mluví se možná o antikoncepci, ale o ochraně proti pohlavním nemocem prakticky vůbec. A kondom mezi mladými není aktuálně příliš vyhledáván, preferují spíše nechráněný pohlavní styk, a to i s partnery, u nichž netuší vůbec nic o jejich sexuálním životě,“ doplnila lékařka.

Hodně častý je podle ní i mýtus, že pohlavní choroby se vyskytují především u osob žijících spíše na okraji společnosti. „Dnes rozhodně není výjimkou, že jde o vysokoškolsky vzdělané lidi,“ zdůraznila Durďáková.

Následky mohou být přitom vážné. Jde totiž o závažná onemocnění, zejména v případě syfilidy, kde hrozí i postižení vnitřních orgánů. Kapavka pak může postihovat močopohlavní ústrojí, u mužů jde například o zánět prostaty, u žen je pak rizikem i to, že nebudou moci otěhotnět.

„Dalším problémem, se kterým se u léčby těchto chorob setkáváme stále více, je narůstající rezistence na antibiotika, kdy je místo tablet možné použít injekční formu účinnějších antibiotik. Ve světě už byly popsány i kmeny zcela odolné vůči známým antibiotikům,“ dodal Stuchlík.

Osvěta do škol

Nemocnice proto chystá osvětovou kampaň, ve které se zaměří na školy. Projekt začne symbolicky na svátek svatého Valentýna. „Akce má za cíl vzdělávat studenty středních škol v této problematice, aby věděli, jak se proti pohlavním nemocem co nejúčinněji chránit. Podobný projekt chystáme i pro žáky základních škol,“ řekla vrchní sestra kožního oddělení Pardubické nemocnice Petra Teplá.