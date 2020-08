V sobotu 5. září v 18:30 hodin vysvětí Jiří Heblt, chrudimský arciděkan, novou kapličku Čtyř svatých, jež byla na jaře tohoto roku postavena na cestě na Perném kopci, který spojuje Sobětuchy a Rabštejnskou Lhotu.

Kaplička Čtyř svatých | Foto: Archiv

Samotnému vysvěcení bude v 17 hodin předcházet tradiční mše v kostele Nejsvětější Trojice v Pouchobradech. Slavnostní akt hudebně doprovodí pěvecký sbor Salvátor. Kaplička ve tvaru kříže váží 600 kilogramů a je vyrobena z cortenové ocele. „To je materiál, který na svém povrchu postupem času rezne a tmavne, ale rez nejde do hloubky. V současné době je to často používaný materiál v architektuře. Právě díky rzi tyto stavby přirozeně zapadnou do přírodního prostředí,“ upřesnil autor návrhu kapličky Kamil Měrka.