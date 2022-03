Oprava byla naplánována už na loňský rok. Projektantský rozpočet činil 2,63 milionu korun, ale do soutěže se tehdy přihlásil jen jeden zájemce s nabídkou převyšující čtyři miliony korun. Rada města tehdy právě kvůli vysoké ceně přesunula peníze určené na rekonstrukci kašny na letošní rok.

Výrazně ale neušetřila, zřejmě je to způsobeno cenami stavebních materiálů, které prudce vystřelily nahoru. Cena, za kterou dodavatelská firma kašnu zrenovuje, činí 3,76 milionu korun. "Součástí dodávky bude vybudování technologické šachty ukryté pod zemí. Revitalizovaná bude i nejbližší cestička v parčíku," uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář.

Práce by měly začít na jaře a trvat do léta, kdy bude průchod přilehlým územím částečně omezen. To už bude končit volební období současné radniční koalice, která má opravu kašny Brusel ve svém programovém prohlášení.

Návrh chrudimského architekta Josefa Vaňka byl nalezen v archivu města.Zdroj: archiv města Chrudim

Původní šedé, černé a hnědé kachlíčky obezdívající fontánu už budou minulostí. V archivu se totiž podařilo najít původní návrh světoznámého chrudimského architekta Josefa Vaňka. Ten si kašnu Brusel představoval jako květinu ve žluté a bílé barvě se šedým okolím. Není jisté, zda vůbec v této podobě spatřila světlo světa a potom ji kdosi přestavěl do nudné mozaiky bez motivu.

Každopádně návrh prošel schválením památkářů a může se stát skutečností. Pevné nervy budou muset prokázat dlaždiči při práci na nové mozaice. Ta se skládá z velice drobných částí, a to nejen ve tvaru čtverce, jak tomu bylo doposud, ale i z kulatých dlaždiček různých velikostí.

Kašna by mohla být označena informační tabulí pojednávající o architektu Vaňkovi. "Proslavil Chrudim po celé republice i v zahraničí, je součástí historie našeho města," poznamenal starosta Pilný.

O JOSEFU VAŇKOVI

Josef Vaněk (6. února 1886, Bukovina u Hradce Králové – 9. září 1968, Chrudim) byl věhlasný zahradní architekt, podnikatel a průkopník a propagátor zahradnictví. Vlastnil rozsáhlý zahradnický podnik v Chrudimi, svého druhého jediný v celé republice, jehož nejprestižnější součástí byla Kancelář pro zakládání a realizaci zahrad a veřejných parků.

Roku 1911 založil v Chrudimi soukromý podnik, jehož páteří se staly rozsáhlé školky s převážně ovocnými dřevinami. Součástí podniku byly taktéž rozměrné skleníky a sady. Proslulým se stalo jeho oddělení pro projektování zahrad, mezi jejichž díla patří například Barrandovské terasy v Praze.

Podnik velmi prosperoval a Vaněk neustále přijímal návštěvy i z ciziny, pořádal různé srazy a hostil odborné přednášky. Založil také mnoho spolků, například Společnost československých pěstitelů a milovníků růží nebo Společnost přátel zahrady. Také založil několik dobročinných spolků, třeba Dobročinný fond československých zahradníků pro zestárlé a práce neschopné zahradníky nebo Zahradnickou pojišťovnu proti krupobití a vichřici.

Zdroj: Wikipedia.org