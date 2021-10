„Naše dcera Anička se s Katkou kamarádí. Káťa je moc milá, takové naše sluníčko. Přispěli jsme a rádi. Ještě zbývá asi sedmdesát tisíc korun, tak snad to dárci společně dokážou," popisuje Chrudimačka Marie Jirovská.

Katka nemůže jezdit na kole a přístroj Motomed Viva 2 používala dlouhých deset let. Velmi jí pomáhal v prevenci proleženin a zároveň k rehabilitaci. Dokáže totiž stimulovat krevní zásobení svalů nohou i rukou a zlepšovat motoriku. Ale 160 tisíc na nákup potřebné pomůcky česká zdravotní pojišťovna na rozdíl třeba od těch německých nepřispívá, takže se rodina odhodlala k tomu, že osloví veřejnost.

Ještě 79 dní potrvá sbírka pro Katku. Do konečné částky zbývá vybrat málo přes 80 tisíc korun. | Foto: Facebook

/FOTOGALERIE/ Vozíčkáři a lidé upoutaní na lůžko vědí, jak jsou bolestivé proleženiny a co obnáší jejich zdlouhavé hojení. Šestadvacetileté Kateřině Bláhové z Chrudimska se rozbil přístroj Motomed, na němž cvičila a posilovala. Zdravotní pojišťovna tuto užitečnou rehabilitační pomůcku nehradí, a tak se Kateřiny maminka Ilona snaží peníze získat prostřednictvím veřejné sbírky. Lidé už do ní přispěli 77 tisíci korun, což je necelá polovina potřebné částky. Katce se snaží pomáhat kamarádi a známí, ale i anonymní dárci. Nákup Motometu hodlají podpořit také otužilci.

