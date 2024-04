Nejde o avantgardní počin stavitele svatostánku, který byl založen ve 14. století. Schody tam původně byly, ale na nevšedním zjevu se podepsala radikální, ošklivá a nevratná proměna celého Kateřinského předměstí. Její negativní dopady jsou znát i po více než 40 letech.

Kostel trpí nadměrnou vlhkostí. Když se bouraly staré domy, aby namísto nich vyrostly paneláky a betonové obchodní středisko, po asanaci se terén v okolí svatostánku navýšil asi o metr. Tím jeho schody zmizely pod povrchem.

"Bohoslužby rádi navštěvují lidé, kteří mají pohybové problémy, to je pravda. Avšak tím, že byla přihrnuta zemina, došlo k velkým problémům s vlhkostí. Podlaha v kostele vypadá tak, jako že je čerstvě vytřena a je mokrá. Vzhledem k vysoké vlhkosti a rozdílu teplot se voda vysráží," vysvětlil chrudimský starosta František Pilný.

Nadměrná vlhkost kostel ohrožuje, proto je potřeba ho odvlhčit. Už vloni se uskutečnila první etapa, na které se finančně podílelo město i Pardubický kraj. V letošním roce radnice přispěje na dokončení odvlhčení částkou 100 tisíc korun, celkové náklady jsou vyčísleny asi na 600 tisíc.

Kostel v chrudimské Husově ulici je zasvěcen sv. Kateřině Alexandrijské, křesťanské mučednici z počátku 4. století.

Kostel byl založen ve 14. století u tzv. Dolního špitálu, v roce 1421 se stal farním, od 16. století je filiální. Zásadně přestavěn, a to téměř do dnešní podoby, byl v polovině 16. století. Po velkém požáru Kateřinského předměstí ze dne 6. srpna 1850, kdy shořela dvojitá stanová střecha a věž (v žáru plamenů se rozlily i tři zvony z 15. - 16. století), byla budova pod vedením Františka Schmoranze st. rekonstruována. Přestavěl věž, uvnitř zrušil rázovité poboční kruchty, střecha zřízená od prosince 1850 do února 1851 je valbová (kvůli nedostatku financí provizorní řešení, které se stalo do dnešních dnů konečným). Oprava kostelní budovy skončena v roce 1887, jak to vyznačuje v kameni tesaný nápis na vnější straně presbytáře pod jeho středním oknem. Po úpravě vnitřku kostel vysvěcen dne 8. 9. 1888. (Zdroj: Regionální muzeum v Chrudimi)