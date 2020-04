„Mezi občany rozdáme tři tisíce litrů dezinfekce. Navíc každý občan dostane tři respirační roušky KN 95,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil. Roušky s ochranným filtrem zachycují aerosoly, prachové a smogové částice či pyl. Ochrana normy KN95 je doporučována Světovou zdravotnickou organizací.

„Občané by je měli použít ve chvíli, kdy musejí jít do rizikových míst, například do nemocnice. Roušky jsou až na osm hodin použití, ale podle návodu je lze vydezinfikovat nad párou. Koupili jsme je přímo od výrobce, nikoliv od překupníka,“ dodal starosta s tím, že díky tomu byla cena pro město velice příznivá – pohybuje se kolem šedesáti korun. Roušky distribuují místní hasiči, občanské komise a skauti.