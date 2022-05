Server Idnes v minulosti uvedl, že by se mohlo jednat o 99 korun za vjezd jednoho autobusu na nádraží.

Taková cena je podle všeho pro kraj nepřípustná. Kraj ovšem nadále preferuje možnost, aby autobusy zajížděly na nádraží, kde cestující pohodlně nastoupí a vystoupí. „Samozřejmě je ale rozhodující cena za vjezd. Pracujeme s veřejnými prostředky a musíme s nimi nakládat s péčí řádného hospodáře,“ poznamenal Kortyš.

Společnosti BusLine, ale také cestujícím proto nezbývá než čekat, jak jednání dopadnou.

Konkrétně se problém týká nádraží v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku, Chocni, Litomyšli, Moravské Třebové a Svitavách. Cestující si pro informace o autobusových spojích budou muset zřejmě dojít do městských infocenter. Podle Hanzlíka to splňuje podmínky, které si dopravce domluvil s Pardubickým krajem.

„My v podstatě posloucháme krajský úřad, který platí poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. Během krátké doby bychom měli obdržet informaci, jestli budeme na autobusová nádraží jezdit, nebo zda krajský úřad vybral jiné nástupní a výstupní místo,“ vysvětlil za společnost BusLine Jakub Hanzlík.

Jednání s krajem potvrdili také zástupci společnosti ICOM transport. Konkrétně se problém týká nádraží v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku, Chocni, Litomyšli, Moravské Třebové a Svitavách.

Není to však zdaleka jediný problém, který musí BusLine v kraji řešit. Ve hře je i zrušení infocenter přímo na autobusových nádražích. S tím už prý má firma zkušenosti. „O informační kanceláře nový dopravce při našich společných setkáních neměl zájem. Mimo to nám již dříve společnost BusLine sdělila, že má v úmyslu využít informační kanceláře měst,“ popsala ředitelka společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

Cestující si tak pro informace o autobusových spojích budou muset zřejmě dojít do městských infocenter. Podle Hanzlíka to splňuje podmínky, které si dopravce domluvil s Pardubickým krajem. „Nové smlouvy nám umožňují umístit informační kanceláře až do vzdálenosti 500 metrů od autobusových nádraží,“ objasnil Hanzlík.

Komfort autobusů BusLine ve fotografiích:

To potvrdil také Kortyš. „Ve výběrovém řízení byly tyto služby striktně odděleny a nesměly být součástí ceny dopravního výkonu. Je povinnost infocentrum zřídit, ale záleží na dopravci, kde to bude. Povinnost má do vzdálenosti půl kilometru od autobusového nádraží,“ uvedl Kortyš.

Provozní ředitel skupiny BusLine Michal Hanč.Zdroj: archiv

Podle něj je jen na zástupcích společností BusLine a ICOM, jak vzájemná dohoda dopadne. „Jak se dva podnikatelské subjekty dohodnou, je pouze na nich. Samozřejmě, že apelujeme na stávající stav, ale neumíme to zcela ovlivnit,“ dodal Kortyš.

Hanzlík v tomto nevidí problém. „Města i lidé v jiných regionech, kde jezdíme, s tím potíže nemají. Naopak. Většinou jsou turistická centra umístěna ve středu města, kam všichni stejně chodí,“ dodal Hanzlík. Kdo však potencionální cestující obslouží, není tak docela jisté. "V některých případech budeme informační činnost outsourcovat, a tedy nikoli obsazovat vlastními zaměstnanci," uvedl mediální konzultant BusLinu Radovan Vrátný. Zaměstnanci turistických center se tak zřejmě budou muset připravit na více práce.

Na přelomu roku se nezřídka stávalo, že se cestující svého spoje zkrátka nedočkali. ICOM transport se totiž potýkal s kritickým nedostatkem řidičů. Svou roli prý hrála vysoká nemocnost a podle některých zaměstnanců ČSAD Ústí nad Orlicí také vysoutěžený tendr na jižní Moravě, kam zaměstnavatel řidiče odkláněl.

Takový scénář se podle zástupců společnosti BusLine opakovat nebude. „Podle předběžného rozvržení turnusů by nám v každé oblasti měly chybět maximálně jednotky řidičů. Za celou dopravní skupinu BusLine jsme na 90 procentech obsazenosti řidičů. Vypomáhat si budeme případně našimi dalšími dceřinými společnostmi a brigádníky,“ konstatoval Hanzlík.

Firma BusLine navíc už dříve avizovala, že její zaměstnanci jsou připraveni aktivovat ukrajinský ženský pluk, který by v budoucnu mohl vyřešit potencionální nedostatek řidičů. „Ukrajinské ženy by mohly usednout za volanty autobusů,“ zmínil Vrátný s tím, že firma řidiče ukrajinské národnosti několik let úspěšně zaměstnává, zpravidla však zatím muže.

Jednou z podmínek desetiletého kontraktu, který společnost BusLine vyhrála, byla podmínka, aby do pěti let byla alespoň polovina autobusů klimatizovaná. „Naše autobusy i vozy našich subdodavatelů budou plně klimatizovány již od začátku kontraktu. Všechny budou low entry, tedy částečně nízkopodlažní,“ popsal provozní ředitel Michal Hanč.