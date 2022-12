Rodiče se s klučinou snaží intenzivně pracovat, často s ním jezdí cvičit do Prahy, Brna i Hradce Králové, rehabilitační pobyty trvají i několik dní. Právě zde je problém – speciální kočárek a židlička se už nevejdou do kufru jejich stávajícího auta.

Sbírka na donio.cz má název „Moc bych si přál mít vše v jednom autě… aneb auto pro Tomíka“ a končí za 40 dní.

Na dárcovských platformách můžete přispět na zlepšení mnoha lidských osudů.

Pomoci kamarádovi Zdeňkovi chce Jiří Motyčka ze Skutče, který také vyhlásil sbírku na donio.cz. Zdeňkovi se snaží pomoci kamarád Jiří. Schodišťový výtah může vrátit muže ze Skutče do normálního života.Zdroj: Donio.cz

„Zdeněk v průběhu nemoci přišel o celou levou nohu. Jeho družka, která o něj pečovala, musela nastoupit do zaměstnání a jelikož mají byt v prvním patře, a ještě točité schody, tak se sám nedostane ven. Musí počkat, až žena přijde odpoledne z práce, aby se mohl dostat ven. Vybrané prostředky chceme použít na sedačkový výtah," řekl ve své výzvě Jiří. Do ukončení sbírky zbývá 40 dní.

Dvaadvacet dnů ještě potrvá na donio.cz sbírka, kterou provází velmi smutný příběh. Lenka a její synové Matěj a Vítek z Medlešic prožijí první Vánoce bez manžela a tatínka Libora, který zemřel 17. září v pouhých osmatřiceti letech na rakovinu. „Nahradit Libora nelze, ale můžeme pomoci tak, že finančně podpoříme mladou rodinu, která pomoc potřebuje, zvlášť v této nelehké době. Chceme, aby Lenka nemusela žít ve strachu, zda uživí své dvě děti, zda ufinancuje sama energie, školu, kroužky a bude si moct dovolit třeba jednou za čas vyrazit s chlapci na výlet tak, jak by si to Libor přál a jak by to dělal, kdyby tu s námi zůstal. Doufáme, že se nám podaří vybrat částku, která kromě jiného pomůže i s dokončením rekonstrukce střechy. Alespoň to chceme pro Libora udělat,“ vysvětlili důvod sbírky Liborovi spolužáci ze Střední zemědělské školy v Chrudimi.

Matějovi a Vítkovi vzala rakovina tátu. Kamarádi ze střední školy se snaží prostřednictvím sbírky rodině pomoci.Zdroj: Donio.cz

Pomoc až do konce

Mnoho pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života v domácím prostředí a v obklopení svých blízkých. Tuto možnost už delší dobu poskytuje domácí hospicová péče Oblastní charity Chrudim. Na platformě donio.cz je vyhlášena sbírka na koupi zdravotních pomůcek pro pacienty domácí hospicové péče a vybavení pro zdravotní sestry, které bude spolehlivě sloužit pro nonstop terénní hospicovou péči a zajistí, aby tato péče byla ve větší míře dostupná v celém regionu Chrudimska. Díky zajištění pomůcek dojde k obsloužení maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče a bezprostředně po jejich nákupu dojde k využití v terénu.

Sbírku na domácí hospicovou péči v Chrudimi podpořila operní pěvkyně Dagmar Pecková.Zdroj: Donio.cz

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně Dagmar Pecková, která je místní rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. Po oslovení, zda by převzala záštitu nad sbírkou, na platformě Donio uvedla: „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim.“ Sbírka skončí za necelé tři týdny.