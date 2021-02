Provozovatel Jiří Havlíček na myšlenku zřídit občerstvení přišel v létě roku 1989 po návštěvě koupaliště v Budislavi. "Bylo to na popud mého spolužáka z první třidy Vaška Hegra, který zde už v té době prodával soukromě z maringotky pivo a občerstvení - tehdy to komunisti začali povolovat jako přivýdělek. Po revoluci hned zkraje roku 1990 jsem zažádal o registraci k soukromému podnikání a 30.6.1990 jsem otevřel Občerstvení Pod drnem v Hoješíně u Seče jako první soukromník u přehrady," vzpomíná Jiří Havlíček. Začátky podnikání byly skromné, počátečním kapitálem bylo uspořených šest tisíc korun na vkladní knížce pro čtyřčlennou rodinu. "Musím poděkovat kamarádům trempům a bývalým spolupracovníkům, kteří mi velice pomohli s rozjezdem občerstvení. Původní záměr byl jenom letní přivýdělek, ale události ve společnosti se děly velice rychle a můj zaměstnavatel Lesostavby HK, kde jsem pracoval jako řidič, brzy ukončil svou činnost. Začal jsem se tedy plně věnovat podnikání," pokračuje Havlíček.

Nápaditý název "Pod Drnem", který okamžitě vzbudí zvědavost potenciálních návštěvníků, vznikl díky sklípku porostlém trávou. Právě tam se čepovalo pivo, podávaly zajímavé míchané nápoje, jako třeba "mozek", a prodávaly buřty, které si lidé opékali venku na ohništi. Atmosféru, která tam vládne dodnes, dokreslovala muzika - "Drn" se stal centrem milovníků folku a country hudby.

Jiří Havlíček koupil v roce 1992 od Jednoty Hlinsko kiosek s potravinami, který stál u parkoviště hned vedle. Později ho přestěhoval na sídliště v Heřmanově Městci a provozoval ho až do příchodu supermarketů. Poté se už plně věnoval hostinské činnosti v Hoješíně Pod drnem. "Společně s manželkou Olgou v roce 2002 zbudovali nové WC a o dva roky později opustili sklípek. Přestěhovali se do nového výčepu a zavedli nový název - Hostinec Pod Drnem. S tím bylo i spojeno zavedení obsluhy hostů u stolu. Od té doby Havlíčkovi pořádají pravidelné prázdninové country bály, a to vždy ve čtvrtek a v sobotu. V posledních letech jsou rovněž oblíbená jejich nedělní jazzová odpoledne. "Jsme stále jenom sezónní hostinec s provozní dobou od poloviny dubna do poloviny října. Vloni jsme oslavili 30 let provozu hostince. V současné chaotické situaci kolem pandemie čelíme obrovské nejistotě, a tak zatím v brzké době neplánujeme žádná další vylepšení provozovny. Ale snad se nám podaří zrekonstruovat chatku za hostincem, abychom mohli naše hosty i ubytovat," věří Jiří Havlíček.