"Názor soudu je v tuto chvíli takový, že pokud tam někdo před asi 45 lety ponechal spodní část domu čp. 91, tak to nebylo jen kvůli opoře přilehlého pozemku, ale i hlavně z toho důvodu, aby byla zachována funkce a sama existence z obou stran navazující regulační zdi," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

"Soud se domnívá, že ta zeď tak jako tak splňuje podmínky vodního zákona pro to být vodním dílem bez toho, aby na to musel být nějaký formální dokument," dodal městský právní zástupce Petr Tulis.

Když se pískovcová část obklopená zdí z modré žuly loni v březnu rozsypala, zástupci Povodí Labe trhlinu z titulu správce vodního toku zakryli bílými velkoobjemovými pytli.

"Bylo to z toho důvodu, aby další materiál nepadal do koryta, neblokoval ho a nesnižoval tak jeho průtočný profil. Provedli jsme takové zásahy, abychom zajistili relativní bezpečnost lokality pro průchod povodňových vod. Více v současnosti nejsme jako správce toku oprávněni učinit.

Oprava zdi by měla být především odpovědností vlastníka zdi a tímto vlastníkem se Povodí Labe, státní podnik, být necítí," řekl vedoucí královéhradecké kanceláře generálního ředitele Povodí Labe Petr Náhlovský.

Dokumentace se vrátí krajskému úřadu, který buď na základě stanoviska soudu změní názor, anebo vše vrátí chrudimskému odboru životního prostředí.

Na dotaz redakce Deníku, zda toto stanovisko může změnit výrok soudu, odpověděl jasně.

"I v případě, kdy by soud rozhodl, že pískovcová zeď je vodním dílem nebo se jím v průběhu času stala, jak argumentuje město Chrudim, nestává se tak automaticky majetkem státu a Povodí Labe za něj nepřebírá odpovědnost. Její oprava ze strany Povodí Labe by tedy byla porušením zákona o státním podniku, neboť ten není dle zákona oprávněn vynakládat veřejné prostředky na údržbu či opravu nemovitostí, které nemá svěřeny do majetku," zdůraznil Náhlovský.

K vyvalení kamenů z modré žuly došlo už v roce 2019, a to v místě dnes již neexistující lávky. Povodí Labe ale havárii odstranilo bez námitek.

Chrudimští ale při pohledu na pytli vycpanou zeď mají stále větší obavy z toho, že se zbortí další část regulační zdi řeky. "Chodím na pivo do restaurace Kateřina takřka denně a vždycky si říkám, kdy to asi při větším průtoku vody spadne. Myslím, že by se měly obě strany přestat handrkovat a raději to opravit. Ano, ať to později zaplatí ten, kdo u soudu prohraje! Ale tohle trvá už přes rok a nic se nepohnulo," mávl rukou štamgast přilehlé pivnice, který se představil jako Pavel.

Město ale na tak náročnou opravu nedisponuje volnými penězi. Ještě před zdražením stavebních materiálů stál běžný metr zdi asi sto tisíc korun, takže by rekonstrukce vyšla na částku kolem pěti milionů korun.

Chrudimský hotel Bohemia má nového spolumajitele. Chce dotáhnout rekonstrukci

Co tedy bude dál? Dokumentace se vrátí krajskému úřadu, který buď na základě stanoviska soudu změní názor, anebo vše vrátí chrudimskému odboru životního prostředí. "V tuto chvíli nedisponujeme písemným rozhodnutím soudu s jeho odůvodněním. O dalším postupu rozhodneme podle písemně doručeného rozsudku," uvedl tiskový mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

"Ať to dopadne jakkoliv, ve svém názoru neustoupíme a chystáme takzvanou vlastnickou žalobu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a potažmo i Povodí Labe," dodal chrudimský starosta František Pilný.