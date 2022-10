Když na vdavkách hoří. Hasiči měli svatbu jak z pohádky. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Nebyla by to však pořádná hasičská svatba, kdyby kolegové novomanžela Davida Netolického ze stanice Hasičského záchranného sboru v Pardubicích něco vtipného nevymysleli. Společně s "dobráky" ze Svídnice na Chrudimsku nachystali svatebčanům pořádný zásah. Museli společně vyměnit duši v kole, a to nejen společně, ale navíc každý jen jednou rukou. Následovalo přeříznutí trochu většího polínka, aby si zajistili teplo domova, a nakonec museli uhasit hořící domeček vyrobený z kartonu. Podívejte se na tu parádu ve fotkách.

Svatba jak z hasičské pohádky | Foto: HZS PK