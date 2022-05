Petr LichtenbergZdroj: Karel Dvořák

"Pro mne osobně je to velmi důležité. Pokud by došlo opět k vládním opatřením a zákazům, udělám vše pro to, aby i přesto byla pouť uspořádána v této tradiční podobě. Pokud bych u svých kolegů neuspěl a pouť by se neměla uskutečnit, tímto slibuji, že rezignuji na svoji funkci místostarosty. Život v normálu, bez zbytečných zákazů, nařízení a restrikcí, život ve svobodě a zároveň v osobní zodpovědnosti každého jednotlivce je pro mne důležitou a zásadní hodnotou," oznámil překvapivě chrudimský místostarosta Petr Lichtenberg.

Tradiční Salvátorská pouť se koná první srpnový víkend, tedy necelé dva měsíce před komunálními volbami.