Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy, postaví novou jízdárnu. Studenti by se nových prostor měli dočkat do dvou let.

„Pardubický kraj se k tomu zavázal hned poté, co se podaří postavit novou halu v areálu školy,“ připomněla Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana. To se nyní přiblížilo, Rada Pardubického kraje vybrala zhotovitele, kterému bude v lednu předáno staveniště.

„Vybraná firma, která předložila nejnižší cenu, má ve smlouvě lhůtu 17 měsíců od předání staveniště. To znamená, že by hotovo mělo být do poloviny roku 2025, a před dalším školním rokem by už takzvaná plechárna mohla jít k zemi. Součástí projektu je i vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích míst včetně nového venkovního osvětlení a požární nádrže, která zajistí dostatek hasební vody pro celý areál školy,“ přiblížil projekt náměstek hejtmana pro investice a předseda Rady památky UNESCO Roman Línek.

Nová jízdárna.Zdroj: Pardubický kraj

Kraj o stavbu nové jízdárny usiluje již několik let, řešily se však peníze. Předpokládaná cena stavby byla 59 milionů korun. Nyní při výběrovém řízení ale klesla na 45 milionů včetně DPH. Hejtmanství navíc výrazně pomůže dotace. „Pardubický kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 44 milionů korun. Vyplatilo se nám, tedy počkat si na možnost čerpání dotací a využít krajské prostředky pro další projekty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Úspěšná sezona

Krajina hřebčína je od roku 2019 na seznamu UNESCO. Národní hřebčín Kladruby nad Labem si letos prohlédlo 84 647 lidí. Návštěvnost se tak zhruba vyrovnala dosud rekordnímu roku 2019. „Do areálu v samotných Kladrubech přišlo 47 470 turistů, do hřebčína ve Slatiňanech 29 822 a do nově opravených výcvikových stájí v Heřmanově Městci 7355 návštěvníků,“ uvedla mluvčí hřebčína Kristina Chaloupková. Hřebčín tradičně pořádá různé akce pro veřejnost. Kromě speciálních prohlídek areálů mezi ně patří jezdecké soutěže, mezinárodní závody spřežení, výkonnostní zkoušky hřebců a klisen, Den starokladrubského koně, komentované projížďky, drezurní závody nebo Hubertova jízda.