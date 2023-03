Biflování se dlouhých básniček, přednes u tabule a pečlivě vedené čtenářské deníky. To je už dávno minulost. Seznam povinné četby už školáci nefasují. Recitační soutěže dětí ale zůstaly. Jirásek, Němcová i Neruda setrvávají v policích knihoven v Pardubickém kraji. Více táhne mladé čtenáře Harry Potter nebo Deník malého poseroutky.

Hogwarts Legacy umožňuje fanouškům Harryho Pottera stát se opravdovými čaroději. | Foto: se svolením Avalanche Software

„Někdy na druhém stupni základky jsme se s kamarádkou naučily zpaměti dlouhou básničku Na břehu řeky Svratky. Jen tak z hecu, učitelka přitom chtěla jen jednu sloku. Vlastně mi ty básničky ani moc nevadily. Už od základní školy jsem četla hodně,“ vzpomínala Lucie Černá ze Svitav, která končila základní školu v roce 1996. A stejně jako tehdy i nyní existují školáci, které čtení baví, a ti, kteří zvládnou maximálně komiksy. „Čtu jenom to, co učitelka zadá. Do knihovny nechodím, raději sportuji nebo hraju hry na počítači,“ přiznal desetiletý Jan z České Třebové.

Učitelé na základních i středních školách sice vedou žáky ke čtení, ale seznamy povinné četby už nerozdávají. „Upustili jsme od toho. S učiteli jsme se domluvili a dětem necháváme volnost ve čtení. Chceme, aby něco přečetly a o knížkách povídaly, ale knihy si vybírají samy,“ vysvětlila Miroslava Jirečková, ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli.

Přečtěte si:

Školní četba? Harry Potter, ani Zaklínač Babičku nevyštípou, říkají učitelé

Žákům dávají několik doporučených titulů, ale když je nepřečtou, nic se neděje, pětky jim nehrozí. „Je tam třeba Malý princ nebo knížky, které jsou teď aktuální a o nichž víme, že je děti budou číst s chutí. Naším cílem je školáky motivovat, aby četli rádi, a ne je otrávit tím, že budou číst staré texty, které jsou těžko stravitelné,“ podotkla Jirečková. Děti si tak čtou, co je baví, anebo si vyberou ze seznamu tří nebo čtyř knih, o kterých se budou v hodinách českého jazyka učit.

Děti prý nečtou, tvrdí některé průzkumy. Učitelé v Pardubickém kraji ale tohle nepodepíší.

O tom, že klasika typu Alois Jirásek, Božena Němcová nebo Jan Neruda není hitem, svědčí i to, že zůstávají v regálech knihovny. Zatímco dříve se o ně studenti někdy prali, aby je stihli přečíst, dnes se na ně práší. „Na Jiráska a Němcovou se už pořadníky nevedou a jsme za to rádi. Myslíme si, že to není literatura, která by v dětech vzbuzovala touhu číst. Pro mnohé děti není čtení atraktivní, zejména na druhém stupni je zcela vytlačováno jinými zájmy,“ potvrdila Lenka Greplová, ředitelka městské knihovny v Moravské Třebové.

Děti táhne dobrodružství

Čtenáři ze základní školy hledají knihy o hrdinech nebo dobrodružství. „Nejčastěji pomáháme vyhledat knížky na téma dětský hrdina, budoucnost a minulost, podle žánru pak dobrodružné romány a samozřejmě komiksy. Často radíme s výběrem poezie, a to jak pro čtení, tak pro recitační soutěže. Mohou-li si děti vybrat úplně bez omezení, tak Deníky malého poseroutky a série o Harrym Potterovi vůbec nemají konkurenci,“ doplnila Greplová.

Knihy se čtou pořád. Mezi Čechy vedou detektivky i Harry Potter

Klasiku mnohem více hledají v knihovnách středoškoláci, kteří se připravují na maturitu. U nich vede žebříček oblíbenosti osmistránkový Král Lávra. Mezi nejvíce půjčované knihy patří Petr a Lucie, Romeo, Julie a tma, Bylo nás pět, Malý princ, Farma zvířat a Král Krysa. „Jirásek, Němcová, Foglar, Neruda je klasika. Ještě Erben s Kyticí, Máchův Máj, Shakespeare odolávají mladé vlně, která by nejraději jen vlkodlaky, upíry, horory,“ řekla ředitelka knihovny v Jaroměřicích Danka Machálková.

Děti prý nečtou, tvrdí některé průzkumy. Učitelé v Pardubickém kraji ale tohle nepodepíší. „Jsou děti, které nečtou, ale to bylo i za nás, že kluci někde sehnali výpisek a naučili se ho zpaměti. Mám ve škole holčinu, která přečetla třicet knížek za jeden školní rok. Dnes mají školáci více zájmů, je tady internet, sportují. Ale i mezi dětmi je mnoho vášnivých čtenářů,“ uzavřela Jirečková.