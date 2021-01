Dvanáct klientů bylo posledními stálými obyvateli hradu Rychmburk. Domov už v minulém roce změnil název, nyní se jmenuje Domov Na cestě, což symbolizuje právě cestu lidí se závažným duševním onemocněním k osobnímu zotavení. Všichni nyní bydlí v menších domácnostech v běžné komunitě a dostávají individuální míru podpory.

„Je to pro nás velice symbolická chvíle, Domov na hradě Rychmburk sloužil řadu desetiletí jako pobytový sociální ústav. Stát chtěl po válce využít hrady a zámky zabavené šlechtickým rodům a nastěhoval do nich lidi, které potřeboval někam uklidit. Nebylo to nejšťastnější řešení a naštěstí máme nyní možnosti s tímto dědictvím 50. let skončit,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Domov Na cestě (dříve Domov na hradě Rychmburk) poskytuje pobytové sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním. Právě dostavěné domky jsou uzpůsobeny péči o klienty, jejichž možnosti se kvůli věku a přidruženým zdravotním obtížím zmenšily natolik, že potřebují víc zdravotní péče. „Pardubický kraj za stavbu a vybavení zaplatil celkem 34 milionů korun s tím, že stavba je z 85 procent spolufinancována z evropských fondů,“ řekl náměstek hejt-mana pro investice Roman Línek.

Otevřením domků byla završena transformace celého domova. „O změně poskytovaných služeb pro klienty hradu jsme začali přemýšlet už v roce 2013,“ zavzpomínal radní kraje pro sociální péči Pavel Šotola. (zn)