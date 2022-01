"Klubovna" bezdomovců má být v této době pravidelně kontrolována, a to ze strany samotné SŽ, ale zejména městskou policií. Dá se předpokládat, že by se svobodomyslná partička mohla do úkrytu vrátit, a to třeba i násilím. Svědčí o tom výjezd hlídky strážníků před týdnem, kdy se na ně obrátil se žádostí o pomoc výpravčí Českých drah. Když se jeho kolegové chystali zabezpečit jeden z nádražních objektů proti vstupu nepovolaných osob zajištěním oken a dveří dřevěnými latěmi, uvnitř zastihli bezdomovce, který odmítl odejít. Hlídka po příjezdu muže z Medlešic z objektu vykázala.

Místo stálých kontrol by nevyužívanou budovu mohla v budoucnu čekat demolice. Tu navrhla sama SŽ v dopise starostovi města. "Je to s ohledem na opakující se problémy v této lokalitě. Žádáme o souhlas města s realizací našeho záměru," dodala Kosinová.

"Ano, demolici obratem podpoříme," řekl starosta Chrudimi František Pilný. Srovnáním objektu se zemí by se mohl prostor za ošklivou stěnou dělící železniční koleje a autobusové nádraží otevřít.

Starosta před časem uvedl, že vidí možnost v tomto prostoru vybudovat terminál pro autobusovou dopravu v prostoru mezi současným autobusovým nádražím a kolejemi. „Autobusové nádraží by se mohlo posunout blíže ke kolejím,“ řekl Pilný, podle jehož představy by autobusy a vlaky mohly mít zastávku v jednom místě pod jednou střechou.

Ale to je běh na dlouhou trať, kterému už dlouhé roky dává stopku soukromá firma vlastnící autobusové nádraží. Polovina ulice ČSA, ve které nádraží stojí, patří městu, druhá část je v soukromých rukou a prostor u kolejiště vlastní České dráhy. "Pokud se má vybudovat terminál, pak jedině tehdy, když budou všechny pozemky patřit jednomu majiteli. Podle mne nemá smysl něco začít někde uprostřed," poznamenal chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek.

Autobusové nádraží v Chrudimi prakticky nezměnilo svou podobu dlouhá desetiletí. Dopravní terminály mají už přitom menší města, například Hlinsko. V Heřmanově Městci bude letos zahájena stavba autobusového terminálu vedle vlakového nádraží. Hlavní autobusové stanoviště se tak přesune z náměstí. „Vybudování přestupního terminálu je jednou z největších investic v historii našeho města a vyjde na přibližně 120 milionů korun s tím, že 53 milionů korun získáme z Evropské unie,“ uvedl starosta a krajský radní Josef Kozel.