"Ten člověk musel použít rýč nebo krumpáč. Co ho k tomu vedlo, nevíme. Každopádně jsme prostor uzavřeli a vyzvali případné svědky nebo samotné pachatele, aby se přihlásili. Očekávám, že se nějaká stopa objeví," věří prosečský starosta Jan Macháček.

Pumptracková dráha byla postavena před šesti lety a každoročně se pečlivě udržuje. "Samozřejmě se objeví po zimě poškození vinou klimatického působení, s opravami vždycky počítáme. Ale tohle se ještě nestalo," zdůrazňuje starosta.

Vyznavači tohoto volnočasového sportu tedy mají utrum, k uzavření prostoru došlo kvůli jejich bezpečnosti. Bicykly projíždějí třemi okruhy značnou rychlostí, kterou vyvinou díky vlnkám a klopeným zatáčkám. Princip pumptracku spočívá v tom, že kolo je poháněno setrvačností a jezdec mu v tom pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem na přední a zadní kolo, tak zvaným "pumpováním". Pokud by kolo vjelo do vykopané jámy, pád přes řídítka by mohl být fatální.

Prostor je uzavřen a obehnán páskou, teenageři si budou muset na nějaký čas vyhledat jinou zábavu ve volném čase. Nabízí se například fitness park pod širým nebem, který se nachází na pozemku prosečské základní školy. I on byl stejně jako pumptrack vybudován v roce 2015. Workoutové hřiště slouží ke zpevnění všech svalů v lidském těle, a to díky cvičícím strojům na nichž se může protáhnout a zlepšit svou kondici každý člověk bez rozdílu věku.

Proseč má v plánu vybudovat i skatepark, na který se těší milovníci jízdy na skateboardu, kolečkových bruslích nebo koloběžkách. "V tuto chvíli se tato investice pohybuje ve fázi projektové přípravy," potvrzuje starosta Macháček.

Velkou investicí, kterou město Proseč v současné době realizuje, je výstavba nové sportovní haly, která nahradí původní tělocvičnu z roku 1961. "Náklady na stavbu sportoviště, které splňuje parametry pro pořádání vyšších soutěží, činí v tuto chvíli 43 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být stavba dokončena v letošním roce," informuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nedávno město navštívil.

Zdroj: Youtube