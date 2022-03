"Někdy bojuji s tím, jestli ty sny byly víc dětské nebo dětinské. Ale díky přátelům, kteří pomáhají, v tom nejsem sám. A to povzbuzuje," říká předseda sdružení VALESCO Vít Novák.

Spolek začal fungovat začátkem letošního roku, když si od vlastníků hrad pronajal. "Učinili jsme tak z důvodu větších možností, jak památku propagovat například formou upomínkových předmětů, pořádáním kulturních akcí, publikační činností a podobně. Ale také z důvodu větší transparentnosti a dalších možností, jak zajistit financování oprav," vysvětluje Novák.

Zachráněna byla i zřícenina hradu Žumberk:

Sdružení VALESCO a osoby v něm zapojené jsou také členy celorepublikové organizace Zachraňme hrady, kde se spojilo více než 30 hradních spolků a majitelů památek ve snaze předávat si zkušenosti ze správy památkově chráněných objektů.

Oprava Rabštejnku má spoustu fanoušků, kteří ve svém volném čase jezdí na brigády a těší se z pokračující záchrany zříceniny, která byla ještě nedávno odsouzena k zániku. Dřina je to obrovská, vždyť za osm let oprav bylo do hradu vráceno již víc než 100 metrů krychlových zdiva.

"Jeden kámen máte v ruce vždy minimálně čtyřikrát - když ho nesete ze stráně na hromadu a z hromady na lešení. Odtud ho usadíte do zdi, znovu zvednete a podhodíte maltou. Takže na vyzdění jednoho metru krychlového zdiva, který váží víc než dvě tuny, musíte přemístit minimálně osm tun materiálu. A to máme štěstí, že kámen nemusíme lámat ve skále jako naši předci, ale sebereme ho ve stráni pod hradem," popisuje Novák.

Tak šel čas s hradem, který měl podlehnout zkáze.Zdroj: sdružení VALESCO z.s

V loňském roce se podařilo část hradu provizorně zastřešit, letos střechu pokryje dřevěný šindel. Na veškeré práce dohlíží odborní pracovníci památkové péče,zejména vedoucí odboru památkové péče Ludmila Nováková. Postup je daný projektem, který počítá se stabilizací a konzervací hradní zříceniny s možností vrátit některé architektonické prvky. Patří mezi ně nově osazená původní pseudorománská okna do západní a severní zdi hradního paláce.

V příštích dvou letech by v novém rytířském sále mělo vzniknout malé muzeum s možností bezobslužného prodeje upomínkových předmětů a balených potravin. Hradní místnost by měla být otevřena vždy o víkendech a po domluvě i ve všední dny. Zbytek hradu zůstane volně přístupný veřejnosti jako doposud.