V okresním městě se na zimním stadionu po dlouhých letech hraje první hokejová Chance liga, která potrvá až do konce dubna. Pro bruslící veřejnost by proto bylo hřiště se syntetickým ledem přímo ideální. „Místo už pro něj máme, a to v prostoru bývalého skateparku. Slouží nyní jako multifunkční hřiště – je opatřeno mantinely, má branky a basketbalové koše. V současné době sestavujeme rozpočet na rok 2023, ve kterém jsou zahrnuty peníze na pořízení kluziště. Pokud projde hlasováním zastupitelstva, můžeme začít s přípravami. Já osobně to určitě podpořím,“ řekl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.