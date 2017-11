Knihobudky zabraňují vyhazování knih do popelnic

Chrudim – Ve vestibulech sportovní haly na Tyršově náměstí a plaveckého bazénu v ulici V Průhonech se objevily skříňky plné knížek. Tyto knihobudky slouží ke sdílení krásné i odborné literatury, CD i DVD nosičů, které už majitelé nechtějí.

Knihobudka ve vestibulu sportovní haly na Tyršově náměstí v Chrudimi.Foto: Deník / Vaníček Lukáš

Jejich použití je prosté. Lidé si z těchto regálů mohou vybrat a odnést jakýkoliv svazek, nebo naopak do něj přidat takové knihy, které už nechtějí. V ideálním případě autoři tohoto projektu doporučují výměnu kus za kus, ale rozhodně to není podmínkou.



Už nyní je z čeho vybírat, startovní nálož literatury věnovali pracovníci Městského úřadu Chrudim. „První várka obsahovala asi 200 kusů, ale má slíbené další stovky titulů,“ uvádí Jana Harvánková z odboru územního plánování a regionálního rozvoje, která má knihobudky na starosti.



Sdílení knih souvisí s dotací na podporu domácího kompostování, kterou Chrudim získala z Operačního programu Životní prostředí na projekt. Má totiž zabránit nárůstu odpadů. „Knihobudky zabraňují tomu, aby knihy končily na smetištích a v popelnicích. Lidé si je mohou vzít, půjčit, vyměnit podle své chuti,“ říká Jana Harvánková.



„Je to fajn,“ poznamenává čtyřicátník Jiří, když si prohlíží nabídku knihobudky na Tyršově náměstí a pokračuje: „Sice mě tu nic nezaujalo, ale doma mám celou bednu knih po dědovi, kterou mi je líto vyhodit. Jsou to sice pěkné kousky, zachovalé, ale já to číst nebudu a antikvariát mi je nevezme, třeba tu někomu udělají radost.“



Podle správců sportovní haly byl o zdejší knihobudku v uplynulých dnech poměrně živý zájem a knižní nabídka výrazně prořídla. Ostatně, vestibuly chrudimských sportovišť autoři tohoto projektu nevybrali náhodně. „Jsou to místa hojně využívaná, kde lidé tráví spoustu času – třeba rodiče čekají na děti, až se jim vrátí z kroužků, tak se mohou do regálů podívat, jestli je něco nezaujalo,“ dodává Harvánková s tím, že pokud se dvojice knihobudek osvědčí, není vyloučené, že by mohly přibýt další.