Hodně lidí dalo přednost hledání hnědých plodů obalených pichlavou slupkou. Na zemi jich bylo ještě dost, protože letošní úroda se vskutku vydařila. Vzrostlé stromy staré více než dvě stě roků jsou přitom napadeny takzvanou inkoustovou nemocí, která se nedá vyléčit. Díky péči ochránců přírody se daří šíření zkázonosné houby Phytofora brzdit.

"Samozřejmě se občas objeví větší poškození, ale dá se říci, že stav Kaštanky je nyní stabilizovaný. Je to velký rozdíl oproti devadesátým letům, kdy nemoc propukla a šířila se velmi rychle," uvedl Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a správy CHKO Železné hory.

Velká úroda

Kaštanové aleji, které vévodí nejstarší a největší „Knižák“ s obvodem kmene 534 centimetrů, se dostává veškeré možné péče spočívající v aplikaci mykocidních přípravků a prořezávání napadených větví. V minulých letech šíření inkoustové nemoci podporovalo dlouhodobé sucho, ale letos velikáni dostali vláhy dostatek. I díky tomu vydali velké a sladké plody v překvapivě velkém množství.

Výnos z aleje patří už dlouhodobě nasavrcké základní škole. Za necelé dva týdny děti naplnily do vrchu velký přívěsný vozík za auto. Sbírali všichni, od prvňáčků až po deváťáky. "Zatím nevíme, co si za utržené peníze koupíme," smála se trojice u hromady lesklých kaštanů, které odvažovali do igelitových sáčků po kilogramu za padesátikorunu. A zájem kupujících byl velký. "Manžel paběrkuje s vnučkou v aleji, já jsem koupila dvě kila, aby ty děti něco utržily. Ona to není legrace sbírat, oplodí strašně píchá," řekla s úsměvem Eva, pravidelná návštěvnice nasavrckého Kaštanobraní.

Kaštany vévodily i na velkém jarmarku s regionálními výrobky a potravinami. Palačinky s kaštanovou náplní, kaštanová nádivka nebo giless speciál burger šly na dračku. Biozelenina, ovoce, česnek nebo klobásky lákaly ke koupi, někteří návštěvníci už při pomyšlení na blížící se Vánoce kupovali výrobky z ovčí vlny, soustružené dřevěné misky nebo nápadité šperky s přírodními kameny.

Pořadatelé připravili i pestrý kulturní program. Třeba folklorní soubor Lipka dokázal pobavit nejen dospělé diváky, ale i nejmenší návštěvníky. Děti si užívaly i na skluzavkách nebo prolézačkách a když jim rodiče koupili cukrovou vatu, jejich zážitky z Kaštanobraní dostoupaly vrcholu.

Z kaštanů lze vykouzlit spousta dobrého jídla, třeba polévka nebo různé nádivky či sladké dorty. Nejvíc oblíbené jsou pečené, je třeba je ale na vypouklé straně naříznout do kříže, aby v troubě nebo na pánvi nevybuchovaly. Někdy jde spodní „kožená“ slupka špatně sloupnout, což některé kuchařky řeší tím, že kaštany před pečením krátce povaří v páře. Pozor na ruce, kaštany jsou velmi horké!