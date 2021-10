Letos na jaře město muselo přistoupit k další opravě vyhledávané turistické atrakce, která stojí v lese na skalce z křemence. V době covidového lockdownu byl totiž Kočičí hrádek víc než jindy vyhledáván výletníky, a to se podepsalo na poničení jeho fasády. Rekonstrukce si vyžádala investici kolem 70 tisíc korun.

Miniaturu pro své děti ji nechala vybudovat hraběnka Vilemína Auerspergová. Doba výstavby je obvykle udávána mezi lety 1898 a 1901, nicméně hraběnka už v roce 1896 psala svému otci dopis, v němž uvedla, že se svou vychovatelkou navštívila „Katzenburg u Chrudimi“. Z toho lze usuzovat, že je objekt starší, než se obecně tvrdí. Když Auerspergové vymřeli, zdědil sídlo Karel Trauttmansdorff. Na základě Benešových dekretů byl majetek v roce 1945 zabaven a Trauttmasdorffové se vystěhovali do Rakouska.

„K zámku stavba náležela do roku 1945. Nyní je bezprizorní, nemá parcelní ani jiné evidenční číslo. Přestože není Kočičí hrádek majetkem města Slatiňan, je chvályhodné, jak se postavilo do role správce objektu ,“ uvedl kastelán Státního zámku ve Slatiňanech Jaroslav Bušta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.