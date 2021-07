Opravy povrchu silnic v Pardubické ulici v Chrudimi způsobují zejména v dopravních špičkách dlouhé kolony aut. K mnohdy stresující situaci neočekávaně přispěla páteční havárie vodovodu na dolním konci Široké ulice u Muzea.

Pracovníci firmy, která měla za úkol prozkoumat vlastnosti mostu přes náhon řeky, prorazili poslední sondou vodovodní trubku a ta praskla v šestimetrové délce. Odstranění havárie trvalo až do sobotního rána a nyní je úsek uzavřen.

„Široká ulice je poměrně frekventovaná při dopravě z centra a do centra města. Je nezbytně nutné silnici v krátké době opravit, aby se mohla otevřít,“ řekl chrudimský starosta František Pilný. Totéž napsal i zástupcům Ústavu stavebního zkušebnictví v Pardubicích se žádostí o urychlenou nápravu vzniklých škod.

Práce ale nezačaly hned v pondělí, jak se dalo očekávat, ale až ve středu, protože bylo údajně nutné nejprve vyřešit záležitosti s pojišťovnou. Pracovníci smluvní stavební firmy jsou na místě a teď je jejich úkolem odhalit, co se pod povrchem skrývá, odstranit závady a komunikaci uvést do původního stavu včetně opětného položení dlažebních kostek.

„Jak dlouho jim to bude trvat, to zatím nevíme. Záleží, jak hluboko to je poškozené,“ poznamenal starosta.

Uzavřen byl v úterý a ve středu také přejezd na výpadovce z Chrudimi na Slatiňany:

Auta se nyní z chrudimského náměstí dolů nedostanou, musí volit cestu po městském okruhu. Od divadla ke kruhovému objezdu s opatrností projedou, ale tam se musí obrnit trpělivostí, protože vozy mířící na Pardubice přes Dašickou ulici se tlačí v dlouhých frontách. Na celé věci je nešťastné to, že se rekonstrukce kryje s výlukou traťové koleje z Chrudimi do Pardubic. Ta potrvá až do listopadu a cestující mezi oběma městy jezdí výlukovými autobusy.

A bude ještě hůř – od soboty se má kvůli pokračování oprav povrchů uzavřít vozovka v úseku Masarykova náměstí od kruháku u Hotelu Bohemia až po vjezd na parkoviště městského úřadu v Pardubické ulici. I když jsou práce načasovány na vrcholící letní prázdniny a dobu dovolených, pověstný dopravní špunt se dá očekávat – auta totiž budou muset objet celou Chrudim po městském okruhu.

Vloni se radnice rozhodla zmírnit dopravní zácpu „nenápadnou“ radou, kudy si cestu zkrátit a vyhnout se pokutě od strážníků, kteří běžně průjezd nejmenovaným úsekem trestají. „Chrudimáci vědí, kam mají jet,“ ujistil místostarosta města Pavel Štěpánek. „Ale pozor – firma, která nám velmi vyšla vstříc, na noc zavírá areál,“ doplnil starosta Pilný.