Pardubický kraj je popelkou v cestovním ruchu. Jezdí sem ze všech 14 českých regionů nejméně turistů. S mizernými čísly o návštěvnosti se může přetahovat jen se sousední Vysočinou, ostatní kraje jsou na tom v počtu turistů několikanásobně, mno, říká se tomu „lépe“.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

A celých dvacet let od vzniku krajů to zdejší samospráva řeší. A sype si popel na hlavu. A snaží se s tím něco dělat. A investuje mnohdy zbytečné miliony do pochybných propagačních letáků a drahých brožur, které nikdo nečte, destinačních společností, informačních center a nákladných rezortů, které by do Pardubického kraje turisty konečně natáhly. A pak jednou za čas hejtmanství vydá statistiky, jaký to má úspěch.