Ostatně, podle žebříčku Světového ekonomického fóra se Česko umístilo v kvalitě silnic až na 76. místě na světě, jak server upozornil. Zaostává tak nejen za vyspělými zeměmi světa a Evropy, ale také za Pákistánem, Senegalem, Tanzanií, Alžírskem nebo Albánií. Těsně před námi je prý dokonce i Burundi.

Skutečně jsou české silnice v tak špatném stavu? Skutečně jsou jen samá díra? Skutečně jsou horší než v rovníkové Africe?

Statistiky a suchá čísla, a to klidně z pera světových ekonomických expertů, je třeba brát s rezervou. Lepší je projet se autem a zažít ty „katastrofální“ české silnice na vlastní kůži. Pak si možná připustíme, že jsou v mnohem, mnohem lepším stavu, než ještě před nějakými patnácti nebo deseti lety. Opravdové díry, které hrozí zničenou gumou a tlumiči, aby člověk pohledal.

Je to úspěch o to větší, uvážíme-li, jak hustá a o to nákladnější je u nás silniční síť. Jen v Pardubickém kraji máme bezmála 4000 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, k tomu několik stovek kilometrů státovek a dálnic. To je skoro unikum v celé Evropě i ve světě. Přesto, když jsme letos zkoušeli v Deníku rozjet čtenářský seriál o největších výmolech na okrese, skončil po dvou měsících. Pořádné díry na silnicích, ačkoliv stále zůstaly součástí vtipů, prostě odvál čas.

Naše země má jiný problém než rozbité okrsky: Nedostatek dálnic a komfortních státovek, jejich neskutečně pomalá a v porovnání s okolními zeměmi až ostudně laxní výstavba, případně rekonstrukce stávajících. Tady je největší dluh na silnicích.