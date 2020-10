Zákon o odpadech počítá do budoucna s velmi přísnými pravidly separace, jejichž nedodržení pocítí obyvatelé měst a obcí na svých peněženkách. Záměr Chrudimi vybudovat kompostárnu u Markovic se ale setkal s odporem místních obyvatel. Radnice toto místo nepokládá za definitivní a hledá i jiná možná místa.

Kompostárna je nutná. Ale kde ji postavit? | Foto: Archiv

V úvahu připadá třeba Prosetín vzdálený 23 kilometrů od Chrudimi. Tamní starosta Michal Vychroň dává důraz na vyjádření názoru prosetínských obyvatel. Jeho argumenty týkající se kompostárny jsou jasné. „Při mém příchodu do zastupitelstva obce v roce 2018 jsme za likvidaci bio odpadu neplatili nic. O rok později už to bylo 300 korun za tunu a letos už je to 1000 korun,“ informoval starosta. Pokud by zastupitelstvo obce záměr schválilo, musí být podle Vychroně dodrženo, že nikdo z místních lidí nebude obtěžován zápachem a Prosetín nezatíží doprava odpadu nákladními auty.