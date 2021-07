„Neví někdo důvod, proč jsou koncerty v hale?“ ptá se na sociálních sítích udiveně například Veronika Teplá. A s ní řada dalších fanoušků. Vedení pořádající Chrudimské besedy na všechny podobné dotazy reaguje tou samou mantrou, kterou napsalo v samotném rozhodnutí: „Vzhledem k nepříznivému počasí se koncerty přesouvají do Sportovní haly na Tyršově náměstí.“

„Já se strašně těšila v sobotu s dětmi na Pískomily do Leťáku. Do haly se mi ale fakt nechce,“ reagovala Zdena Vaňhová.

Areál chrudimského letního kina obklopený zelení a řekou je pro festivaly a koncerty vyhlášený, navíc je díky své celorepublikově unikátní velikosti epidemiologicky relativně bezpečný. Stařičká a malá chrudimská hala je naproti tomu před rekonstrukcí, úzké jsou i zdejší vstupní prostory. Další lidé se proto pozastavují i nad epidemiologickými riziky, kterými koncerty ve sportovní hale hrozí. A přibývají hlasy, že na na ně nepůjdou.

Ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt si ale stojí za svým. „Ověřovali jsme si předpověď počasí na letišti v Pardubicích a prý by nám na čtyřech z pěti chystaných koncertů pršelo,“ řekl.

A oponoval tomu, že venkovní akce vždy počítají s „mokrou“ variantou a mírný déšť pro ně není překážkou. „To ano, plachty a podobně umíme zajistit, ale už nejsme to samé schopni připravit pro diváky,“ řekl. Odpověď Deníku, že přece stačí, aby si každý přinesl deštník, nechal bez komentáře. Odmítl zároveň, že na přesun koncertů do haly se množí negativní reakce („takové zatím nemáme“) i otázku, zda za pořádáním koncertů pod střechou haly není pohodlnost („to v žádném případě ne“).

Program koncertů, ještě s původním pořádáním v Letním kiněZdroj: Loutkářská ChrudimZa pohodlnost to totiž označilo hned několik Deníkem oslovených pořadatelů kulturních akcí z Chrudimska, z pochopitelných důvodů si ale nepřáli být jmenováni. Pořádání venkovního koncertu je totiž kvůli počasí náročnější na přípravu, zázemí i logistiku. „Stačilo napsat do programu, že pouze v případě, že by vysloveně padaly ‚trakaře‘, se aktuální koncert přesune do sportovní haly,“ poznamenal jeden z nich.

Podle oficiální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má přitom v nadcházejícím týdnu být mírné počasí bez extrémů. Teploty do 25 stupňů, polojasno a oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Dnešek je nejspíše nejdeštivější. V úterý se má pak výrazně oteplit. Podle výše zmíněných pořadatelů akcí počasí pro venkovní akce je to předpověď velmi příznivá. Příznivá naproti tomu není aktuální epidemiologická situace:

František Pilný, starosta Chrudimě, která je zřizovatelem kulturní organizace Chrudimská beseda, je ve své reakci na rozhodnutí Dytrta opatrný. „Pan ředitel tvrdil, že si zjistil, že má být každý večer špatné počasí - bouřky a déšť, proto se rozhodl přesunout koncerty pod střechu. Za několik posledních let jsme si zvykli, že je v létě teplo a sucho a zapomněli jsme, že k létu patří i déšť a bouřky. Samozřejmě není příjemné na koncertě promoknout, nicméně pár kapek by nás nemělo rozhodit,“ reagoval.

Co se týče epidemiologických hrozeb, uvedl starosta, že on osobně se nebojí, covid nedávno prodělal. „Ale samozřejmě vnímám, že vnitřní prostor je daleko rizikovější než venkovní,“ dodal.

Každodenní koncerty začínají právě dnes revivalem legendárních Beatles, v neděli například přijede Leona Machálková a v úterý šňůru uzavře David Koller.