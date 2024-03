"Není to v současné době časté jméno. Nejvíc máme za rok 2023 Matyášů, a to 24, a také jednadvacet Matějů," řekla matrikářka Hana Květenská.

Ani v Hlinsku se to tedy malými Pepíčky zrovna nehemží. "V loňském roce jsme při vítání občánků neměli jediného Josefa," uvedla matrikářka Jitka Fodorová.

Ve Svitavách se k letošnímu 16. březnu narodilo 121 dětí. Mezi nimi byl jen jeden Pepíček, který má trvalé bydliště v Lanškrouně. "Dvadvacet novorozenců patří mezi občánky města Svitavy. Josef ale mezi nimi není," řekla tisková mluvčí radnice Kateřina Kotasová. Vloni se ve svitavské porodnici narodilo 561 dětí, z toho pět Josefů. Ve Svitavách ale žijí jen dva, ostatní mají bydliště jinde.

V Ústí nad Orlicí v současné době žije 78 Josefů, což není pro čtrnáctitisícové město mnoho. Vloni v orlickoústecké porodnici přišlo na svět 880 dětí a z toho jsou tři Pepíčkové. "Žádný z nich ale nemá pobyt v našem městě," řekla Deníku matrikářka Marta Pirklová.

Jmeniny slaví Josefové 19. března. Gratulace přijímal i Josef Fidler, hlinecký tkadlec a držitel titulu Nositel tradice lidového řemesla. "Jméno Josef se v naší rodině z tátovy strany dědí už po staletí z generace na generaci. Je škoda, že jeho popularita v dnešní době už není taková, jako bývala. Jména podléhají moderním trendům a na tradice se zapomíná. Podepisuje se na tom hektický život a média - třeba hodně mých známých pojmenovalo své děti po nějakém hrdinovi z televizního seriálu," poznamenal s úsměvem Josef Fidler, který oživil v hlineckém Betlémě a na Veselém Kopci tradiční zpracování lnu a výrobu tkané žinylky.

Copak Pepíček. Co takový Ferrari nebo Armand!

Je to tak, lidé jsou ovlivněni i jmény, které s těmi českými nemají co dělat. Například v 90. letech se začali rodit Esmeraldy a Armandové inspirovaní argentinskou telenovelou. Následovali Kevin, Leonardo, Lisa a další.

Letos už to bude deset let od chvíle, co Pardubický deník v rubrice narozených miminek oznámil přírůstek v rodině Lakatošových. Chlapečkovi rodiče dali jméno Ferrari. "Ferrari Lakatoš se narodil 25. srpna 2014 ve 13:32 hodin mamince Nikoletě a tatínkovi Máriovi. Měřil 50 centimetrů a vážil 3400 gramů. Radost určitě udělal nejen rodičům, ale i pětiletému bratrovi Armandovi. Rodina je z Pardubic," uvedl Deník pod fotografií miminka oblečeného v barvách stáje Ferrari.

I když v současné době schvalovacím procesem projde hodně zvláštních jmen, nejlepší je se řídit knihou autorky Miloslavy Knappové s názvem Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Tuto brožuru už ostatně dlouho používají i samotné matrikářky.

Jméno Josef je jedním z nejstarších křestních jmen vůbec, zmínky o něm najdeme už v nejstarších biblických příbězích. Je hebrejského původu a vyvinulo se z biblického Jóséph a významově vykládáme jako Bůh ti dá dítě nebo Bůh ti přidá. Bývá velmi společenský a rád navštěvuje místa, kde se něco děje. Aniž by o to nějak zvlášť usiloval, často se stává středem pozornosti, někdy i trochu proti své vůli. K ženám se chová velmi galantně a pozorně, což ony dokážou ocenit. Pokud mu nechybí patřičné charisma, obletují ho až do pozdního stáří dámy všech věkových kategorií. On sám by však chtěl strávit celý život s jednou ženou. zdroj: www.horoskopy.cz

Pardubický kraj - nejčetnější jména u chlapců narozených v roce 2022:

pořadí jméno

1. Jakub

2. Matyáš

3. Tomáš

4. Matěj

5. Adam

6.-7. Jan

6.-7. Vojtěch

8. Filip

9. Tobiáš

10.-11. Štěpán

10.-11. Dominik

12. Antonín

13.-15. Mikuláš

13.-15. Daniel

13.-15. Tadeáš

16.-18. Ondřej

16.-18. Šimon

16.-18. Lukáš

19. David

20.-21. Václav

20.-21. Jonáš

Pardubický kraj - nejčetnější jména u dívek narozených v roce 2022

pořadí jméno

1. Eliška

2. Viktorie

3. Natálie

4. Anna

5. Sofie

6. Adéla

7. Amálie

8. Tereza

9. Laura

10. Barbora

11. Ema

12. Karolína

13.-14. Nela

13.-14. Rozálie

15. Stella

16. Anežka

17. Mia

18.-19. Marie

18.-19. Ella

20. Emma

(Zdroj: Český statistický úřad)