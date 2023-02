V Pardubickém kraji vloni došlo na přejezdech k sedmi nehodám, při kterých zemřeli dva lidé. Sedm nehod se stalo na přejezdech i v Královéhradeckém kraji, kde vyhasl jeden lidský život.

„Od té doby, co jsou u přejezdu závory, situace se uklidnila a vyřešila. Jsme za to šťastní. Přejezd je perfektně nasvětlený, má všechny prvky, které jsou vidět, je to parádní. Chtěli jsme úpravy na přejezdu už dříve, ale nešlo to. Teprve když zasáhl chrudimský starosta, se věci pohnuly,“ řekl zaječický starosta Robert Pavlačič.

Nehody se nevyhýbají ani sousednímu přejezdu na v zimě neudržované, ale přesto hojně využívané okresce mezi Bítovany a Orlí. Ten je stejně jako v Zaječicích také chráněný s přídavným bílým světlem, ale dosud stále bez závor.

Konečně. Tragický přejezd v Zaječicích se smrtelnými nehodami se dočkal závor

Podle policie jsou rizikové železniční přejezdy především ty, které vedou přes železniční koridor z Prahy do České Třebové, z České Třebové směrem na Brno nebo Olomouc. „V období od ledna roku 2018 do konce roku 2022 evidujeme v Pardubickém kraji deset dopravních nehod, při nichž došlo ke střetu s vlakem. Při těchto nehodách tři lidé zemřeli, tři utrpěli těžké zranění a dvě osoby lehké,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Mimořádné události šetřené Drážní inspekcí od 1. ledna 2022 - celostátně i podle krajů - TABULKA ZDE

Mezi nejrizikovější přejezdy podle policie patří právě ten v Zaječicích na Chrudimsku. Za poslední dva roky policie vyšetřovala čtyři nehody na železničním přejezdu ve Vysokém Mýtě na silnici I/35 při výjezdu ve směru na Hradec Králové. Tři nehody se staly v Pardubicích na přejezdu v Dašické ulici a dvě v Uhersku. Všechny inkriminované přejezdy jsou v současné době chráněné závorami.

V Pardubickém kraji počet nehod na přejezdech meziročně klesl. V roce 2021 jich bylo deset, vloni šest. „V loňském roce se jednalo o jeden tragický střet s osobou. Čtyřikrát šlo o střet s osobními auty a jednou s traktorem,“ doplnil Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

Rizikové přejezdy jsou u Vysokého Mýta a ve Svitavách

V sousedním Královéhradeckém kraji se stalo vloni sedm nehod na železničních přejezdech. „V jednom případě se jednalo o střet vlaku s osobou, která srážku nepřežila. Třikrát došlo ke střetu vlaku s osobním automobilem, dvakrát s nákladním vozidlem a jednou s autobusem. Při nehodách se zranilo šest lidí,“ přiblížil Gavenda. O rok dříve bylo střetů na přejezdech v Královéhradeckém kraji více, a to dvanáct.

Další přejezdy v kraji se letos dočkají závor

Drážní inspekce ročně vyšetřuje ve východních Čechách desítky mimořádných událostí na trati, mezi které patří i mrtví lidé v kolejišti. V Pardubickém kraji se v loňském roce stalo 84 kolizí na trati, což je o devět více ve srovnání s rokem 2021. Vloni na železnici zahynulo sedmnáct lidí a šest jich utrpělo zranění. Patnáct jich zemřelo po střetu s vlakem v kolejišti.

Královéhradecký kraj je na tom o něco lépe. Tady v minulém roce Drážní inspekce vyšetřovala 48 mimořádných událostí na železnici, při kterých zemřelo devět lidí a patnáct jich bylo zraněno. Osm lidí zemřelo přímo v kolejišti po střetu s vlakem. „Počet mimořádných událostí, usmrcených a zraněných osob se vrátil na hodnoty před začátkem pandemie covidu. Více než čtyři pětiny usmrcených jsou však lidé, kteří vstoupili do kolejí, kde je usmrtil přijíždějící vlak,“ informoval Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce.

Prolistujte si infografikou:

Nelichotivá statistika pro Česko: Nehod i mrtvých na železnici přibývá

K nárůstu počtu mimořádných událostí došlo i na železničních přejezdech, kde Drážní inspekce vloni evidovala celkem 166 střetnutí. V Pardubickém kraji došlo na přejezdech k sedmi nehodám, při kterých zemřeli dva lidé. Sedm nehod se stalo na přejezdech i v Královéhradeckém kraji, kde vyhasl jeden lidský život.

Řidiči hazardují

Nehody na železničních přejezdech jsou ve většině případů zaviněné řidičem auta. Ti hazardují a vjíždějí na přejezd na červenou nebo kličkují mezi závorami. „Dopravní policie v Pardubickém kraji v minulém roce řešila osmnáct přestupků v souvislosti s chováním řidičů na železničních přejezdech,“ dodala Janovská. V případě osobního auta hrozí řidiči za přestupek sedm bodů, pokuta a také zákaz řízení.

Nehoda v Zaječicích na Chrudimsku v roce 2019:

Zdroj: Karel Dvořák

Správa železnic přitom vloni investovala 3,1 miliardy korun do zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Česku. Kromě modernizace a doplňování zabezpečovacího zařízení zajistila vyšší bezpečnost dopravy také rušením přejezdů. „Správa železnic bude v letošním roce v obou krajích pokračovat v nastaveném trendu modernizace přejezdů a postupného zvyšování úrovně jejich zabezpečení. V Královéhradeckém kraji plánujeme úpravy dvanácti lokalit, kde by se na šesti místech měly instalovat nové závory a dva přejezdy dosud vybavené výstražnými kříži získají nové světelné zabezpečovací zařízení,“ sdělil Gavenda.

V Pardubickém kraji se pro letošek plánují úpravy na osmnácti místech. Má dojít k doplnění závor na deseti přejezdech. Na jednom potom bude světelné zabezpečovací zařízení místo výstražných křížů. „Výstražné kříže nahrazujeme světelným zabezpečovacím zařízením, instalujeme závory,“ sdělil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tři mrtví na přejezdu byli dělníci pracující na trati

Při zvyšování úrovně zabezpečení na železničních přejezdech bere Správa železnic v potaz statistiky mimořádných událostí, ale i provoz na trati a na samotné silnici. V první řadě řeší přejezdy, na kterých se staly nehody, ale při doplňování závor postupuje také obecně od silnic I. tříd směrem k nižším kategoriím. „Konkrétně ze silnic I. tříd v Česku předloni zmizel poslední přejezd s výstražnými kříži a nyní jsou na nich, až na poslední odůvodněné výjimky, už jen přejezdy vybavené závorami,“ uvedl Gavenda.

Obdobným způsobem pokračují s křížením silnic II. a III. tříd. Kromě toho Správa železnic zahrnuje zvýšení bezpečnosti přejezdů do připravovaných rekonstrukcí traťových úseků. Některé přejezdy ale také raději rovnou likviduje. Letos má jít do úprav přejezdů 1,8 miliardy korun, změny se dotknou 130 míst. Na české železniční síti je přes sedm tisíc přejezdů.