Regulace kočičí populace má svá pravidla. Předně neplatí pro majitele micek, které mají svého majitele - ten si musí kastraci zařídit a uhradit sám. Vše je zaměřeno na tuláky, kterých je v Chrudimi opravdu hodně. "Jsou mezi námi lidé, kteří je na ulicích pravidelně krmí. Jsou taková stálá místa," řekl starosta města František Pilný.

Březost u koček může přijít velmi brzo, třeba už v šesti měsících věku. Kastrovat lze kočky od 4 měsíců. Říje trvá týden až 10 dní, a to hlavně na jaře a v létě, ale může to být i v dalších měsících a během roku opakovaně. Nejčastěji kočky při ní hodně mňoukají a jsou velmi mazlivé.

Kocouři a jejich partnerky tak mají bezstarostný život, který by si přál nejeden člověk. A tomu mý být podle plánů města učiněna přítrž. "Studovali jsme různé kastrační programy měst, kde již kastrační program probíhá. Jsou to například města Písek, Trutnov, Brno a Slaný," uvedl starosta.

Prozatím bude město kastrovat pouze kočky toulavé a opuštěné, které budou odchyceny ve vytipovaných lokalitách. Veřejnost bude vždy informována, kde to bude, protože by mohlo dojít k odchycení kočky, která má svého majitele. Lidé by se do zásahu neměli nijak zapojovat a sami kočky odchytávat. "Veterina přijme ke kastraci pouze kočky od pracovníků našeho útulku, které budou již připravené na aplikaci narkozy a poté si je zase útulek převezme zpět," zdůraznil Pilný.

Smlouvu má město uzavřenou se třemi zvěrolékaři, prioritně bude kočky kastrovat pardubická veterinární doktorka Markéta Marečková, která už dlouhodobě s chrudimským útulkem spolupracuje.