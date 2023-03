Snad nejhorší situace byla před dvěma lety, kdy cestáři opravovali most na silnici první třídy v Krouně. Veškerá doprava vedla právě přes Holetín, a to včetně těžkých kamionů, jejichž řidiči nedbali na varovné cedule poukazující na největší možnou výšku nákladu 3, 8 metru. "Samozřejmě pro ně existovala objížďka, ale je rozdíl, jestli trasa měří šedesát nebo šest kilometrů. Tak si riskli tu kratší a pak se divili," poznamenal holetínský starosta Jan Břeň.

Kdo z Hlinska vjede na odbočku k Holetínu, musí podjet pod mostem. Nikde není možnost dostat se na vedlejší silnici, na což "tiráci" povětšinou doplatili. Situace vygradovala tak, že za pouhou hodinu do pasti vjelo třeba sedm kamionů vyšších než tehdy daných 3,8 metru (dnes 3,7 m). Na sociálních sítích lidé vkládali fotografie utržených plachet, poškozeného mostu i couvajících kamionů.

"Dycky most," glosovali to s černým humorem.

Otočit se na poměrně úzkém prostoru bylo pro řidiče velmi obtížné a těžký kolos zpravidla poničil vše, co mu přišlo do cesty. "Viděla jsem to několikrát, museli jsme dlouho čekat, než se to povede. Horší bylo, když pod mostem někdo uvázl, to pak přijela policie a řešilo se kromě přestupku i vyproštění," řekla řidička Jana, která přes Holetín jezdí do Hlinska do zaměstnání.

Situace se zklidnila poté, co byl průjezd Krounou obnoven. Ale i nadále se stává, že zbloudilý kamion chce pod mostem projet.

"Většinou jde o polské řidiče, které zradí navigace. Když vidí, že neprojedou, začnou couvat nebo se otáčet, a v tu chvíli jsou nebezpeční pro chodce i řidiče. Zákaz vjezdu velkých kamionů do Holetína podle policie není možný, už jsme kvůli tomu měli v uplynulých letech mnoho jednání i dalšími orgány a institucemi. Ale nám jde o bezpečnost občanů, proto usiluji o to, abychom nalezli všechny možnosti, jak ji garantovat," zdůraznil starosta Břeň.

Zdroj: Michal Žampach

Letitý železniční most je už dlouho otloukánkem českých a zahraničních kamionů. Předloni v září některý z nich dokonce posunul jeho konstrukci o pět centimetrů. Tím poškodil i kolejiště, které bylo nárazem zdeformováno o tři centimetry. Provoz na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu se na hodinu zastavil a od té doby tam vlaky na trati Pardubice - Havlíčkův Brod projíždějí rychlostí do deseti kilometrů v hodině.

Viadukt se tak dočká modernizace a právě výška mostní konstrukce má být jednou z hlavních změn, které bude možné na nové ocelové mostovce pozorovat. Dále má pod mostem vzniknout chodník o šířce 1,7 metru. Rekonstrukce má také za úkol lépe odhlučnit hojně využívanou železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu.

„Větší rozpětí mostu pak umožní výstavbu chodníku pro pěší, díky čemuž dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců," řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že práce by měly začít v roce 2024.

Stavební práce budou náročné a mnohde by si vyžádaly úplnou uzavírku komunikace. V Holetíně to ale nejde, protože kvůli výluce železniční trati budou muset obcí projíždět náhradní autobusy a auta se zásobováním. Nemluvě o místních lidech, které doma uvěznit nejde. "Bude zřízen kyvadlový provoz a koridor pro pěší. Usiluji o to, aby kromě autobusů a dopravní obsluhy byla během výstavby mostu stanovena úplná uzavírka silnice pro nákladní vozy. Nedovedu si představit že by se do stavby ještě otáčely kamiony," dodal starosta.

Obec podle jeho slov čeká na vyhotovení bezpečnostního auditu, díky kterému by se snad v obci Holetín mohly vybudovat dva přechody pro chodce a jiné omezovače rychlosti.

(S přispěním Michala Žampacha)