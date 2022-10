V neděli 9. října se uskuteční další ze speciálních prohlídek s názvem "Pokrok nezastavíš!". Návštěvníky zavede na netradiční a běžně nepřístupná místa zámku, a to od sklepa po půdu, od gotiky až do současnosti.

Kdo by se nechtěl podívat do pracovny známého architekta Schmoranze? V ní bude možné nahlédnout do jeho plánů a architektonických návrhů budov zámeckého areálu a dalších technicky zajímavých staveb v okolí Slatiňan.

Průvodce zavede návštěvnickou skupinu i do suterénu, kde se nacházejí hospodářské části zámecké expozice - zámecká ledárna, kuchyň nebo kotelna z 20. let 20. století.

Také po výstupu na půdu pod trámy barokního krovu bude k vidění mnoho zajímavého. Především je to vyhlídková terasa zámecké věže, historická šatna a čistírna oděvů s vestavěnými skříněmi knížete Ferdinanda. Nahlédnout bude možné i do velké knížecí koupelny, kde si každý udělá představu o úrovni zámecké hygieny na přelomu 19. a 20. století.

František Josef kníže z Auerspergu byl velkým milovníkem moderních technologií. Nechal přivést nový vodovod, udělat rozvody do sedmi koupelen a k deseti záchodům, v roce 1890 zavedl v zámku elektrickou energii, vystavěl systém ústředního topení, vybavil moderní kuchyní, výtahem na dopravu jídel, výtahem na dopravu jídel. Knížecí rodina už v roce 1891 měla telefon a automobilem jezdila od roku 1906. "Sami se přesvědčte, že bydlení na zámku Slatiňany bylo pohodlnější, než byste čekali," zve k jedinečné prohlídce kastelán Jaroslav Bušta s tím, že vstupenky je vhodné koupit online a v ceně je i vstup do zámecké zahrady.

Hrané prohlídky divadelního spolku Acord ve Státním zámku Slatiňany jsou divácky velmi atraktivní. Nedávno rekonstruovaný zámek a park stojí za to navštívit. Foto: FB AcordZdroj: Deník/Romana Netolická

Velký úspěch u návštěvníků mají hrané divadelní prohlídky v podání slatiňanského divadelního spolku Acord, z.s. Je velmi krásné zažít vstřícnou atmosféru knížecí rodiny Auerspergů s pěti dětmi, která hosty ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž je nechá nahlédnout do svého soukromí, do svých životních příběhů, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle.

Iva Ryzová, autorka projektu, napsala scénář tak, aby se návštěvníci z hraných prohlídek dozvěděli všechna historická fakta a aby se cítili jako očekávaní a velmi vítaní hosté, kterým je natolik důvěřováno, že mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi. Poznají osobně nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet. O návštěvníky se během prohlídky "stará" celkem 16 účinkujících. Malé slečny si mohou zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si vyzkouší své logické myšlení s mladými princi v zámecké učebně. V přízemí jsou návštěvníci svědky příprav na rodinnou oslavu stříbrné svatby rodičů…

Franz Josef a Vilemína z Auerspergu měli dle dostupných materiálů a korespondence velmi krásný a hluboký vztah. Proto autorka pojala přípravu i realizaci tak, aby prohlídka návštěvníky nejen poučila a pobavila, ale především pohladila po duši.