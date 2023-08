V rozhodování se promítla skutečnost, že firma Vasky koupila pouze značku Botas a nikoliv budovy, ve kterých se nacházely dílny. "Rozjet výrobu a držet efektivitu na vysoké úrovni není jednoduchá záležitost. Zároveň se nejednalo o plně stabilní tým v rámci hierarchie firmy. I z toho důvodu jsme se nakonec rozhodli, že budeme vyrábět botasky ve výrobnách, ve kterých již dlouhodobě vyrábí naše Vasky," vysvětlil Václav Staněk.

Psali jsme:

Nová míza Botasu: Z hlavní budovy vznikne bytovka a Vasky zaměstná bývalé ševce

Lokalita Skutče podle jeho mínění není úplně příznivá ani z hlediska firemní logistiky, protože Vasky má sklady a většinu výroben ve Zlínském kraji. "Dalším důvodem, který nelze opomenout, je také to, že jsme vůbec nevěděli, jaké kapacity budeme potřebovat. Dávat tedy práci lidem, která by však později mohla zaniknout, nám nepřišlo fér," dodal podnikatel.

A na dotaz Deníku, zda mají bývalí zaměstnanci alespoň malou jiskřičku naděje na návrat do práce, odpověděl: "Uvidíme, jak se v budoucnu bude vyvíjet příběh Botas."

Skuteč se nazývá městem obuvi a kamene. První příměr už neplatí a výrobu sportovních bot bude připomínat už jen místní městské muzeum, kde se nachází reprezentativní výstava připomínající sedmdesátiletou tradici, kterou znal celý svět. "Pro mne to není žádné překvapení, vzalo to rychlý konec a i když je to Skutečákům líto, nic s tím neuděláme. Budou tam byty a malé firmy, zvykneme si," řekl důchodce Jiří, který deset let v tehdejší Botaně pracoval.

Botas dojel na neschopný management. Drahé energie jsou výmluva, míní Skutečáci

Příběh Botas v plné režii Vasky ale pokračuje. Třeba tím, že značky Vasky a Botas jdou nově každá vlastním směrem. Vedení firmy Botas přebírá Vít Staněk, mladší bratr Václava Staňka. Pod jeho vedením Botas nyní představuje novou kolekci bot i oblečení.

Vít Staněk je novým ředitelem značky Botas.Zdroj: Vasky archiv

"Prvním cílem je dosáhnout ještě tento rok více než deseti tisíc prodaných párů pod značkou Botas," řekl Vít Staněk, který má kontrolu od vývoje produktu až po marketing. "Jsem nadšený, že i on se pustí do naplňování naší vize a těším se na jeho práci. Nový model ICONIC a kolekce oblečení vznikaly čistě již pod jeho vedením a musím říct, že jsem pyšným bráchou,” představil Václav Staněk nového ředitele značky Botas.

Podnik byl založen v roce 1949. Obuv Botas nosila řada českých sportovců, kteří sklízeli úspěchy na olympiádách i mistrovstvích světa. Mezi nejznámější patří čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě sourozenci Eva a Pavel Romanovi, gymnastky Věra Čáslavská a Eva Bosáková a skokané na lyžích Jiří Raška se Zdeňkem Remzou. V botaskách hrály a nadále hrají i volejbalové, nohejbalové a hokejové reprezentace.



Václav Staněk projevil o koupi značky Botas zájem v okamžiku, kdy byla na začátku letošního roku ohlášena likvidace společnosti. Aby získal dostatek peněz na odkup ochranné známky Botas, rozhodl se prodat více než osm tisíc párů bot Vasky, které měl na skladě, se slevou. V crowfundingové kampani se mu to během pár dnů podařilo.

Poznamenal, že veškerá strategická rozhodnutí pro Botas budou bratři konzultovat spolu. "Důležitým prvkem v rozhodování je vždy náš zákazník. Ať už si to zákazníci uvědomují nebo ne, i oni jsou součástí vedení. Svou přízní, reakcemi i nákupním chováním nám dávají cennou zpětnou vazbu, ze které vycházíme. To je to, co jsem svého bráchu ty roky učil. Není to o nás, nýbrž o zákaznících,” zdůraznil.

První kolekce oblečení Botas.Zdroj: Vasky archiv

Pod taktovkou nového ředitele Botas Víta Staňka ožívá ikonický střih botasek z 90. let. Ponechal mu podle svých slov základ vhodný na sport, který je jeho vášní, a v návrhu designu se mu podařilo zkombinovat minimalismus s retro nádechem. Propojení historie s novou érou je znát i v ponechání klínu typického pro Botas a nového loga na jazyku. Do 31. srpna lze boty ICONIC pořídit za předprodejovou cenu 2 299 korun.

Na světě už je i první kolekce oblečení Botas. "Zkušenosti z dlouholeté tradice výroby obuvi jsme přenesli do světa módy. Do našeho oblečení vkládáme stejnou péči, preciznost a touhu po kvalitě. Využíváme nejkvalitnějších materiálů, abychom zaručili dlouhou životnost našich produktů a maximální komfort při nošení,” uvedl Vít Staněk.

Kolekce nabízí dva základní střihy - basic a oversize dámského, pánského i unisex střihu. Každý si tak podle firmy najde to, co nejlépe vyhovuje jeho osobnímu stylu a preferencím.

Zdroj: Botas