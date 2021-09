Úsek Seč I - Mezisvětí , který vodáci spluli, je asi 10 kilometrů dlouhý a jeho raritou je to, že je sjízdný pouze při vypouštění Sečské přehrady nebo po větších vodních srážkách.

/FOTO/ Dvě stovky vodáků z celé republiky se v sobotu zúčastnily devátého ročníku vodáckého sjezdu Chrudimky pod Sečí. "Je to letos naše první akce. Odemykání Doubravy a jarní Chrudimku nám zhatil koronavirus," řekl hlavní organizátor akce František Bobr Zvěřina.

