Na jaře budou v chrudimských Klášterních zahradách stát kopie velkých barokních soch, jež pocházejí ze zámecké zahrady v Bezně na Mladoboleslavsku. Krásu originálům Alegorie čtvera ročních období, sochy Venuše a vázy v současné době vrací restaurátor Zdeněk Šmahel, který zároveň zhotovuje jejich výdusky. Každý váží několik stovek kilogramů. Opozice kritizuje radnici s tím, že se kopie do areálu nehodí a vedení města nedbá na ucelenost pozemku, který přiléhá k Muzeu barokních soch. Jenže po volbách má koalice drtivou většinu, takže co neprošlo před nimi, bylo nyní lehce přehlasováno.

Už na podzim se ze zastupitelstva ozývaly nesouhlasné hlasy. Jeden například zazněl z úst opozičního poslance Jana Čechlovského. „Nemám problém s výpůjčkou soch, ale zajímalo by mne, zda do jejich umístění v Klášterních zahradách hovořili odborníci – kurátoři a architekti. Nemyslím si, že jen tak poházet výdusky v areálu je dobré,“ řekl Čechlovský. Vedení města sice tehdy předložilo koncept, ale chyběl v něm názor architekta Romana Brychty, který před deseti lety podobu zahrad přiléhajících k Muzeu barokních soch navrhoval. Opozice tak s názorem, že se s veřejným prostorem má zacházet obezřetně, dala výduskům stopku.

Po komunálních volbách však má koalice podstatně silnější kalibr se svými devatenácti zastupiteli z pětadvaceti. Hlasování o umístění kopií soch přišlo na řadu v uplynulých dnech znovu a tentokrát byly podklady doplněné o souhlasný názor projektanta Romana Brychty. Ale i k těm měla opozice námitky, opět se slova chopil Jan Čechlovský. „Viděl jsem tuhle v zahradách takovou plastovou, asi metr vysokou věc, zřejmě to byla figurína, kterou někdo našel v garáži. Mám pocit, že byste se měli zamyslet a všechno zvážit,“ prohlásil směrem ke koalici.

Z koňského sedla

Zastupitel a bývalý chrudimský starosta Petr Řezníček připomněl historika umění Pavla Panocha, který byl garantem koncepce Muzea barokních soch. „S ním se to mělo projednávat, protože Roman Brychta není odborníkem na barokní umění. Myslím, že by město mělo spíše investovat do ozvučení v muzeu. Stále je tam pro oddávajícího připraven mikrofon na stojánku jako při komunistických svatbách,“ kritizoval Řezníček.

Starosta města František Pilný opáčil, že se ozvučení řeší a co se týče výdusek soch, ty mají stát v Klášterních zahradách, nikoliv v muzeu. „Proto jsme s Pavlem Panochem nehovořili a požádali jsme o vyjádření zahradního projektanta Romana Brychtu,“ uvedl Pilný a průběžně odpovídal na další dotazy. Zastupitel Roman Málek se zeptal: „Až socha na někoho v zahradách spadne, bude na vině město nebo pořadatel akce?“ Byl ujištěn, že sochy váží několik metráků a jejich sokly budou osazeny do pevných základů. Zřejmě budou zhotoveny nové, nižší. „Originální sokly pod sochy jsou příliš vysoké z důvodu původního umístění v rozlehlé zahradě u zámku Bezno, kdy tehdejší koncepce byla uzpůsobena pohledu z koňského sedla. Oproti tomu jsou naše Klášterní zahrady podstatně menším areálem, proto užití originálních soklů v prostoru pro pěší není zcela vhodné,“ řekla tisková mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Devatenáct členů zastupitelstva zvedlo pro umístění kopií soch do Klášterních zahrad ruku, šest se zdrželo hlasování. Výdusky by se měly před zraky veřejnosti dostat zřejmě v březnu.

Alegorie čtvera ročních období by měla zůstat v Klášterních zahradách dva roky. Zda ji poté nahradí Alegorie vody, je dosud jen v plánech a představách vedení města.