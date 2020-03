Nejen domy dětí a mládeže či školní kroužky, nefunguje teď ani řada mnohem menších a na školách nezávislých zájmových kroužků, které přitom nařízením vlády zakázány nebyly. Jejich vedoucí se dobrovolně připojili k ostatním.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Vážení rodiče. Vzhledem k nově získaným informacím týkajících se šíření nákazy COVID-19 a doporučením z vyšších míst, jsme nuceni přerušit chod zájmového kroužku Mladých hasičů, a to až do doby návratu přítomnosti žáků do školních lavic. Samotné nás to netěší, ale zdraví vašich dětí je pro nás vždy na prvním místě. Děkujeme za pochopení,“ napsal rodičům vedoucí chrudimských Mladých hasičů Lukáš Michálek.