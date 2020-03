Toto opatření začalo v Hlinsku platit minulý týden. „Činnost městského úřadu je ovšem pokryta. Zaměstnanci budou na pracovišti přítomni jeden týden a ten následující zůstanou doma,“ potvrdil starosta Hlinska Miroslav Krčil s tím, že úředníci mají ve svých domácích počítačích zajištěno připojení do vzdáleného systému.

Zaměstnanci si mohou vzít ve dnech, kdy nejsou na pracovišti a nepodílí se na chodu úřadu, dovolenou. Nebo mají druhou možnost – pobírat 80 procent mzdy. „Ze zákona by to mohlo být 60 procent, ale my jsme to navýšili. Opatření potrvá čtyři týdny, aby se obě skupiny dvakrát vystřídaly. Potom se uvidí,“ dodal hlinecký starosta.

Příspěvkové organizace města mají podle jeho slov jiný systém práce – některé plní své úkoly na pracovištích, jiné se podílejí na ochranných opatřeních bránících šíření nákazy. „Dostali jsme a ještě navíc zakoupili dezinfekci, a tak to mají plošně tito pracovníci na starosti,“ řekl Miroslav Krčil.

Služba na odborech

Také v Chrudimi pracují úředníci ve dvou skupinách. Mnozí jsou doma a mají webový přístup. Komunikace po mailu a telefonu je samozřejmostí. „To ale neznamená, že by některé odbory nefungovaly – každý má služby a agendu bez problémů drží. Posílají samozřejmě práci svým kolegům, kteří mají home office,“ říká chrudimský starosta František Pilný.

Je čas na resty

Městský úřad tak stejně jako v Hlinsku minimalizuje riziko nákazy mezi zaměstnanci. Ti chrudimští pracují bez finančního omezení, dostanou tedy stoprocentní mzdu. „Právě nyní je čas na různé resty, které se dosud odkládaly. Také je jejich úkolem se dál vzdělávat, studovat zákony,“ pokračuje starosta. Nevylučuje ale, že úředníci, hlavně ti přepážkoví, také po nějakém čase zůstanou doma s šedesáti nebo osmdesáti procenty platu.

Uzavřeno je kvůli epidemii Turistické informační centrum, které sídlí na Resslově náměstí. Právě tito zaměstnanci mají nyní hodně práce, jsou totiž nasazeni do krizového řízení. „Jedou na sto padesát procent. Rozdělují roušky, přes Český červený kříž telefonují seniorům. Pomáhají jim i jiní zaměstnanci úřadu,“ dodává starosta.