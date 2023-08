Archanděl Michael je patronem umírajících a duší v očistci, také ochraňuje hřbitovy. Právě jemu je zasvěcen kostelík postavený před 500 lety v parčíku nedaleko chrudimského centra. Kolem něj panuje tajemná, někdy až strašidelná atmosféra. I přesto, že se dnes jako opuštěná památka stává často terčem vandalů.

Michaelský nebo také Michalský park byl původně hřbitovem pro obyvatele „nového města“, ale později už v něm byli pochováváni i lidé z jiných čtvrtí. Krchov byl zrušen v roce 1881, tedy asi tři sta let po svém založení. Náhrobky a pohřební kříže už v parku nejsou, stejně jako márnice a umrlčí komora, ale přímo do zdí kostela je zvenčí zasazeno 90 náhrobních desek, převážně renesančních.

To vše navozuje zvláštní atmosféru.

Kostel svatého Michaela Archanděla je po většinu roku zavřený, výjimkou jsou bohoslužby konané o svátku svatého Michaela v září. I proto se objekt mnohdy stává terčem řádění vandalů. „Těm dětem nic není svaté. Podívejte se na tu krásu, tato stavba už je tady víc než pět set roků. A pak přijde sprejer a načmárá tam nějaké znaky,“ zlobí se žena venčící v přilehlém parku psa.

Město získá Michalský park, církev si ponechá jen kostel

Michalský park obklopující kostelík je se svou zelení oblíbeným místem pejskařů, ale schází se tam odjakživa chrudimská mládež. „Chodila jsem na ekonomku, která stojí vedle, a do parku jsme se spolužačkami chodily o přestávkách kouřit. Na mě ten kostelík působil divně, cítila jsem velkou tíseň v jeho blízkosti. Nevím, proč to tak bylo. Až po letech jsem se dozvěděla, že ho obklopoval hřbitov, takže v tom vnímám určitou souvislost," vzpomíná padesátiletá Radka Kučerová, která se po vdavkách z Chrudimě odstěhovala, ale pravidelně do města jezdí za svými rodiči.

Její kamarádka z dětství Jarka měla podle jejích slov vždy obavy z hlídače parku, který se jmenoval Tlačvoda a měl psa Bojara. „Jitka se toho pána neskutečně bála a nechtěla ke kostelu a do parku vůbec chodit. Pak přiznala, že jí doma tatínek před spaním vyprávěl pohádky o strašidelném psu Bojarovi," směje se Radka.

Ještě nedávno tajemnou atmosféru parčíku umocňovaly křoviny a vzrostlé tisy, kterým chyběla údržba. Pro někoho byl přírodní areál skvělou schovávačkou milenců nebo partiček ochutnávajících alkohol a cigarety, ale existují i ti, kteří se kostelu vyhýbají dodnes. „Když se večer vracím z práce, radši to obejdu, nerada tudy chodím,“ přiznává asi čtyřicetiletá žena, která se představuje jako Eva.

Svatostánek poničily klimatické jevy, ale i vandalové, kteří bezostyšně čmárají sprejem na starodávné náhrobní kameny.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Kostel je památkově chráněn od roku 1958. Městu se před časem podařilo odkoupit pozemek, který svatostánek obklopuje, ale samotná stavba zůstává v majetku římskokatolické církve.

„To tak i zůstane, myslím, že v minulosti město nemělo nikdy zájem kostel odkoupit," potvrzuje chrudimský starosta František Pilný.

Město má s Michelským parkem velké plány. Spočívají ve výstavbě nových cestiček, obnově trávníků a dřevin i instalaci vodního prvku. Ten v minulosti v areálu byl, šlo o nádrž s vodotryskem v podobě chlapce, který držel kachnu, z jejíhož zobáku tekla voda. „Projekt rekonstrukce parku je hotový, žádáme ministerstvo pro místní rozvoj o ITI dotaci. Ale je tam problém - nesplňujeme zasakovací koeficient na cestičkách. Hledáme řešení a zatím se jeví jako nejpřijatelnější propustný beton," uvádí starosta Pilný.

Městu sice Michaelský park už patří, ale římskokatolická farnost si vymínila věcné břemeno kvůli případnému příjezdu těžké techniky. Z toho vyplývá, že plány na rekonstrukci kostela zřejmě existují, ale konkrétní informace se na veřejnosti neobjevují.

Každopádně lze návštěvu bohoslužby doporučit, interiér podle názoru věřících stojí za zhlédnutí. Ovšem mše svaté se v kostele svatého Archanděla Gabriela konají zřídka. V loňském roce to bylo pouze 29. září a 2. listopadu.

Kostel svatého Michaela Archanděla v Chrudimi

Kde stojí: Kostel stojí v Michaelském parku u Tyršova náměstí v Chrudimi.

GPS lokace: 49°57′0.04″ N, 15°47′58.22″ E

Kdy a kým byl postaven: Stavitel kostela není známý, ale v městských knihách je doloženo, že na počátku 16. století v Chrudimi sídlili tři zedníci: Jan Hanzar, Martin, zvaný Martinek a Matěj. Nelze s přesností určit, který z nich se na stavbě podílel, pokud vůbec některý. Stavbu financovala obec za přispění některých zbožných občanů.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Mezi roky 1856 a 1859 byl kostel opravován pod vedením stavitele Františka Schmoranze. Tehdy byl postaven nový štít, dále byl zazděn boční jižní vchod a byla zrušena vnější kamenná kazatelna.

Odkdy a proč chátrá: Trpí zejména fasáda, a to už po dlouhá desetiletí. Kromě klimatických vlivů ji poškozují sprejeři.