Příští dny by mělo provázet letní počasí. Lidé ze Skutče a okolí si bohužel budou muset relax na místním koupališti odpustit anebo se vydat za osvěžením jinam.

Vloni se návštěvníkům kvůli nedobrému technickému stavu uzavřel i tobogán. "Oba tyto aspekty měly částečný podíl na úbytku návštěvníků, který se snížil asi o dva a půl tisíce," infomovala Andrea Zoulíková, vedoucí Městských sportovišť ve Skutči.

V minulosti plovárnu navštěvovaly tisíce lidí.Zdroj: Město Skuteč

Dalším důvodem, proč není možné koupaliště pro letošní rok zprovoznit, jsou velké úniky vody - šlo asi o sto kubíků denně. Je vysoce pravděpodobné, že k únikům dochází buď v rozvodech vody pod bazénem, nebo v samotné betonové konstrukci bazénu.

Po hrušce z Mrákotína míří do finále ankety Strom roku vzrostlý dub z Lukavice

Radarové zkoušky a geologický průzkum ukázaly, že bazén má praskliny dvě. První je v celé jeho šíři a druhá po celé jeho druhé půli. Protože se dno tím pádem pohybuje, došlo k rozsáhlému poškození rozvodů vody umístěných právě v betonové desce dna bazénu.

"Poté co jsme si přičetli do seznamu oprav opadávající kachličky, neodpovídající brouzdaliště, nebezpečnou skluzavku pro děti a špatný stav atrakcí, bylo rozhodnuto o uzavření samotného bazénu v areálu koupaliště pro rok 2024 a zahájení projekčních úkonů a stavebních prací tak, abychom nejlépe v příštím roce měli opět koupaliště v provozu," dodala Andrea Zoulíková.

Kompletní rekonstrukce skutečského koupaliště by vyšla na 110 milionů korun, ukázala to studie vypracovaná už před několika lety. Je pravděpodobné, že v této době by rozpočet ještě stoupl, což není v současné době pro městský rozpočet reálné.