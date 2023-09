Jedenáct let starou smlouvu s firmou Homa Holding o pronájmu pozemku před Hotelem Bohemia město vypoví, chrudimští zastupitelé se na tom napříč politickým spektrem na svém zasedání shodli. Ovšem koupě chátrající budovy, kterou rada města prosazovala, se bude muset odložit. Při hlasování totiž vznikl zmatek a i když má koalice ANO, Pirátů a Chrudimáků drtivou převahu v zastupitelstvu, návrh neprošel o jediný hlas.

Opozici se nelíbilo, že jsou odstoupení od smlouvy a pověření starosty k jednání s firmou Homa Holding obsažené v jednom bodě, a tak na návrh zastupitele Jana Čechlovského (ODS) bylo hlasování rozděleno na dvě části.

"Když sem pošlou pardubičtí hokejisti žádost o nějakou dotaci, tak se kvůli svolává seminář hned. A jestliže tady máme projednávat takovouto věc, dostáváme to vlastně na stůl, aniž by se to projednávalo na nějakém výboru a někde bychom se o tom bavili. Přesto si myslím, že jsou věci, na kterých by si opozice neměla honit politické body, a první z nich je Hotel Bohemia," okomentoval návrh Čechlovský smířlivým tónem.

Bylo vidět, a to i na výsledcích hlasování, že v zastupitelstvu panuje shoda a každý v plénu cítí, že jedenáct let čekání na to, až se věci pohnou, je už neúnosných. K Čechlovskému se připojil i další opoziční zastupitel Petr Řezníček. "Kolega nabízí oddělené hlasování, býval bych to učinil také. Takže souhlasím," řekl.

Výstavba podzemního parkoviště v plné režii města nakonec hlasováním prošla, přípravy tedy mohou začít.

Před pěti lety se firma Homa Holding zavázala, že do 18 měsíců vybuduje před rekonstruovaným hotelem Bohemia parkoviště, ale nadzemní. Tento návrh však podporu v zastupitelstvu nezískal. Piráti si už tehdy trvali si na parkovišti podzemním a nyní mohou oslavovat. "Plníme, co jsme slíbili. Mám radost. Odsouhlasili jsme, že město zahájí přípravné práce k výstavbě podzemního parkoviště ve vlastní režii města," uvedl po zasedání radní Aleš Nunvář, který před časem uvedl odhad investice na třicet milionů korun.

Druhá, oddělená část hlasování o zvažované koupi hotelu Bohemia přinesla rozčarování koaličních partnerů. Návrh totiž neprošel o jediný hlas a očividně v tom měli svou vinu Chrudimáci vedení místostarostou Petrem Lichtenbergem. "Špatně jsme to pochopili, omlouvám se," řekl Lichtenberg. Mohlo by se čekat, že koalice bude výsledkem hlasování pochroumána, ale na Lichtenbergova slova zareagoval radní Nunvář projevením podpory. "Nemyslím si, že by to pro koalici byl problém," prohlásil.

Každopádně vzhledem k převaze koaličních poslanců je zřejmé, že se návrh o pověření starosty ke koupi Hotelu Bohemia objeví v zastupitelstvu opět. Vzhledem k tomu, že má koalice v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 15 mandátů, není pro ni problém ho v případě ukázněného hlasování prosadit.

Starosta města František Pilný (ANO) byl v roce 2018 v roli opozičního zastupitele, který prosazoval výstavbu nadzemního parkoviště. Tato varianta ale hlasováním neprošla. "Společnost Homa Holding tehdy garantovala, že by rekonstrukci hotelu včetně nadzemního parkoviště dokončila za osmnáct měsíců. Ale potom přišel covid, zdražení energií, inflace, válka na Ukrajině. A to už se přestalo investorovi ekonomicky vyplácet," řekl Pilný.

Sám je zastáncem koupě hotelu, který už se dá nazvat brownfieldem. Právě na takovéto chátrající stavby lze získat tučnou dotaci, která by mohla dokončení rekonstrukce částečně pokrýt. Další finance by město podle starostova plánu získalo prodejem zámku v Přestavlkách, který je sídlem dětského domova a podle Pilného je Chrudimákům k ničemu. Potom už by zbývalo hotel pronajmout anebo prodat, ale je otázkou, zda se případný zájemce najde. Opoziční zastupitelé jsou k tomuto plánu velmi skeptičtí.

"Koupě hotelu Bohemia mne opravdu nadzvedává ze židle. Do poslední chvíle jsem se domníval, že to není myšleno vážně a pokud by k tomu opravdu mělo dojít, tak se silně obávám, že finanční kondice našeho města bude dramaticky ohrožena," řekl Deníku zastupitel Erik Jahnický (Koalice STAN a TOP 09).