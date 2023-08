Tajemný svět kouzel naplno pohltil Stanislava Jílka z Hlinska už v 11 letech. Naučil se několik efektních triků a dnes svá kouzla učí fanoušky na Instagramu, kde má téměř 6 tisíc sledujících.

Říká se, že kouzelník nikdy neprozradí své tajemství. Sedmadvacetiletý Stanislav Jílek však na svém Instagramu odhaluje podstatu některých triků krok po kroku. Když byl malý, neměl tušení, že existují nějaké kouzelnické kroužky. Jediným zdrojem, který měl k dispozici, byl internet, kde našel jen základní a jednoduchá kouzla. Tato kouzla však byla v angličtině, kterou jako malý kluk neuměl.

„Proto jsem se rozhodl učinit laskavý krok pro své následovníky a nahrát pro ně české pokyny na jednoduchá kouzla, která jim a jejich blízkým dodají stejnou radost, jakou mi dodala tehdy,“ vysvětlil svůj záměr a doufá, že tak přiláká více dětí ke kouzlení.

S kouzelnickým řemeslem začal ve svých 11 letech, v době, kdy většina jeho vrstevníků jezdila na kolečkových bruslích a hrála videohry. „Místo joysticku a helmy byly mé nezbytné předměty kouzelnická hůlka a klobouk,“ přiblížil začátek své cesty Stanislav Jílek.

Jeho začátky nebyly zrovna obklopené září slávy a obdivu vrstevníků. „Byl jsem ten „tlustý kluk“ na hřišti, který hledal způsob, jak najít svůj vlastní hlas,“ zavzpomínal sympatický kouzelník.

Netrvalo dlouho a na internetu narazil na kouzelnické představení Jakuba Vosáhla. „Otevřel mi dveře do světa plného kouzel a zázraků,“ dodal s vděkem.

Nemá však jeden jediný vzor. Každý kouzelník, na kterého narazil, měl něco, co ho fascinovalo a inspirovalo, a tak si od nich odnesl kousek jejich magie a přidal ji do své kouzelnické sady.

Právě v zákoutích internetu se začal učit různé triky a kouzla, ale brzy pochopil, že skutečná magie je mimo digitální svět. „Začal jsem se ponořovat do odborné literatury, studovat staré knihy o kouzlení, a nakonec jsem se ocitl na seminářích, kde jsem se mohl učit přímo od mistrů tohoto umění,“ popsal mladý muž z Hlinska a přirovnal učení se kouzel k hudbě. Stejně jako v hudbě nejde jen o správné zahrání not, tak i v kouzlení nejde jen o správné provedení triku. „Musíte do svých kouzel vnést kousek sebe, své osobnosti, své kreativity. Musíte své publikum nejen okouzlit, ale také emocionálně zaujmout,“ radí.

Poprvé se svými triky vystoupil o přestávce ve škole před zraky svých spolužáků. Byl plný nervozity a vzrušení, přestože se na to velmi pečlivě připravoval. Neustále plánoval kdy, kde a jaká kouzla předvede, aby zaujal co nejvíce lidí.

Aktuálně má Stanislav Jílek několik triků a kouzel, která jsou mu velmi blízká a předvádí je s nadšením. Postupně se však snaží vybočovat ze své komfortní zóny. „Dříve jsem preferoval jednodušší kouzla, nyní se nebojím zakomponovat do svého vystoupení náročnější prvky, ale konkrétní detaily si ponechám jen pro sebe,“ prozradil tajemně.

V dnešní době je spousta kouzel a triků, a tak už je skoro nemožné něco zcela nového vymyslet. Všechna kouzla mají své základní principy. „Co však skutečně dělá každé kouzlo jedinečným, je to, s čím ho provádíme. To je ten klíčový faktor, který dokáže transformovat staré kouzlo v něco úplně nového a nevšedního,“ prozradil své zkušenosti.

Co je nezbytné pro kariéru kouzelníka? Rozhodně trpělivost, odhodlání, ale především láska ke kouzlení. Ta je totiž základním kamenem každého úspěšného kouzelníka a pomáhá mu překonat všechny nástrahy a výzvy, které tento obor přináší. „Dodává nám sílu jít dál, i když se nám nedaří. Inspiruje nás a motivuje dělat to, co děláme, a nakonec nám umožňuje přinášet radost a kouzlo do životů ostatních lidí,“ myslí.

Se svými vystoupeními jezdí po celé České republice. Nejvíce napilno má v prosinci, kdy se konají různé firemní večírky, vánoční besídky, rozsvícení vánočních stromů a další podobné akce. Ačkoli je časově vytížený, nikdy neměl chuť skončit s tím, co dělá. „Pro mě je to vášeň, která mě naplňuje, je to způsob, jakým vnímám a prožívám svět. Kouzlení je moje umění, moje řeč, je to způsob, jakým vyjadřuji svou lásku, kterou sdílím s ostatními. A to je něco, co nikdy nepřestane. Kouzlení je pro mě způsobem života, a cesta po které chci jít až do konce,“ řekl s nadšením.

Momentálně pracuje na novém projektu. Prozradil, že k jeho odhalení dojde buď konci tohoto roku, nebo na začátku příštího. O co se přesně jedná, ale zatím zůstává tajemstvím.