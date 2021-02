„Většinou se rodí dvojčata a mámy se až na výjimky dobře starají,“ říká majitelka kozí farmy Iveta Kopajová. Ukazuje při tom na jednu ze svých svěřenkyň, která z neznámého důvodu odmítá svým potomkům dát napít. Olizuje je, dohlíží na ně, ale když se přiblíží k vemínku, odežene je. „V tom případě se nedá nic dělat a krmit musím z lahve,“ krčí rameny farmářka.

V sobotu byly prosetínské kozy poprvé na procházce.Když se vrátily do svých boxů, nastal čas krmení mláďat. Každá si to svoje pozná, cizí by okamžitě odmítla. To byl v minulosti problém tehdy, kdy koza po porodu uhynula a bylo tak nutné použít lahev s dudlíkem. Naštěstí letos k podobnému případu nedošlo.

Čtyřicet kůzlat spořádá denně všechno mléko, které farma vyprodukuje. Zákazníci , kteří o něj mají zájem a už nyní telefonují, si tak budou muset nějaký čas počkat.