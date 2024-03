Chrudimská nemocnice prý není popelkou, získali jsme pro ni 100 milionů na přístrojové vybavení, rozšiřujeme parkoviště, zabýváme se ubytováním zdravotníků. Hejtmanství se těmito sliby snaží vyvrátit pochybnosti řady kritiků, že Chrudimská nemocnice je na chvostu zájmu krajského zdravotnictví. Nespokojenost chrudimské radnice s fungováním nemocnice dokonce vedla ke snahám vyčlenit ji z krajského holdingu. Po slovní roztržce mezi vedením města a kraje z minulého týdne přišlo společné jednání s řadou ujištění.

Středeční jednání starosty Pilného s vedením kraje | Foto: Pardubický kraj

Kraj vydal v pátek tiskovou zprávu s jednoznačným titulkem "Kraj plánuje další investice do Chrudimské nemocnice". Stalo se tak dva dny poté, co hejtmanství a vedení krajských nemocnic jednalo se starostou Chrudimi Františkem Pilným o dalším směřování Chrudimské nemocnice. Schůzka byla svolaná po slovní přestřelce mezi starostou a hejtmanem Martinem Netolickým z minulého týdne, kdy Pilný na svém facebookovém profilu zveřejnil, že by se Chrudimská nemocnice mohla převést na město a vymanit se tak z krajské akciovky. To kvituje i část veřejnosti, případné osamostatnění ostatně podpořili svým souhlasem chrudimští zastupitelé v roce 2022.

Pardubický hejtman Martin Netolický Pilného za tento status okamžitě zkritizoval. "Mrzí mě, že neformální soukromý žoviální rozhovor se takto diskutuje. Spíš si myslím, že bychom měli každý řešit, jak v rámci svých možností pomoci složité situaci ve zdravotnictví," uvedl pro Deník hejtman.

Více jsme o tom psali zde:

Chrudimská nemocnice přejde na město? Šlo o žoviální řeč, odmítá nadšení hejtman

Ve středu se tak hejtman Netolický a jeho náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková společně s generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem se starostou Chrudimi Františkem Pilným sešli, aby jednali "o dalším rozvoji Chrudimské nemocnice", jak se píše v tiskové zprávě vydané krajem.

Vedení kraje i nemocnic podle zprávy seznámilo Pilného s investiční aktivitou nejen do budov, ale také do přístrojového vybavení často s využitím evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu či programu REACT-EU.

Co si myslíte vy? Měla by se Chrudimská nemocnice osamostatnit?



Nahrává se anketa ...

„V rámci programu REACT-EU jsme nežádali jen na budovy centrálních urgentních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, které jsou samozřejmě nejvíce na očích, ale v rámci Chrudimské nemocnice jsme získali téměř 100 milionů korun na modernizaci přístrojového vybavení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Stanovisko starosty Chrudimi Pilného k výstupům z jednání s vedením kraje zjišťujeme.

Podle náměstkyně hejtmana Michaely Matouškové plánuje kraj investovat do Chrudimské nemocnice i nadále. Jednou z nejbližších investic je rozšíření parkování. „V únoru jsme schválili vybudování 87 parkovacích míst za 5,6 milionu korun včetně daně. I s ohledem na pacienty jsme se snažili najít prostor, který je uvnitř nemocničního areálu s návazností na stávající parkovací plochy,“ sdělila Michaela Matoušková.

Chrudimská nemocnice se již brzy dočká rozšíření "zadního" parkoviště

Kromě již schválené investice byla řeč také o zajištění ubytovacích kapacit. „Investovat do stávající ubytovny se nám nejeví jako ideální varianta. Mohli bychom spíše pro naše zaměstnance získat několik malometrážních bytů v blízkosti nemocnice, avšak mimo její areál. V tomto, společně se zajištěním školek či škol pro děti nám může pomoci právě město,“ řekl hejtman. Zmínil také možnost investic do stravovacího provozu či společného příjmového pracoviště.

Důležitou proměnnou bude podle hejtmanství potenciální změna rozpočtového určení daní pro kraje. „Na celou řadu aktivit spojených s oblastí zdravotnictví není možné čerpat evropské dotace. Jedná se například do parkovací domy, ale například i právě ubytovací kapacity. Pokud by se podařilo změnit rozpočtové určení daní pro kraje, tak samozřejmě budeme mít výrazněji rozvázané ruce pro tyto typy investic z vlastních zdrojů krajského rozpočtu,“ doplnil hejtman Netolický.

Stanovisko starosty Chrudimi Pilného k výstupům z jednání s vedením kraje zjišťujeme.

Mohlo by vás zaujmout: Pardubice a Chrudim čeká dopravní peklo. Blíží se uzavírky dvou hlavních průtahů