„Reálné zahájení očkování bude v pondělí 3. května, mimo Českou Třebovou, kde se začne až od středy 5. května,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Krajská síť očkovacích center, kde se nejčastěji očkuje vakcínou Pfizer, se tak rozroste ze stávajících třinácti na sedmnáct míst. Registrovat se můžou už lidé starší 55 let.

V krajském městě se nově bude očkovat hned na dvou místech, na poliklinice KOLF na Masarykově náměstí a v Paláci Magnum na třídě Míru v prostorách kliniky doktora Tomáše Hály. „Chtěli bychom trochu ulevit centru v Sále Jana Kašpara, takže jsme se domluvili se soukromými poskytovateli, navíc obě místa jsou dobře dopravně dostupná,“ vysvětlil výběr v minulosti Netolický.

Přehled zájmu o nová očkovací místa



Česká Třebová: 32 čekajících

Hlinsko: 41 čekajících

Pardubice Poliklinika KOLF: 95 čekajících

Pardubice třída Míru: 18 čekajících



(údaje k 29.4.)

Zdroj: Pardubický kraj

Vlastní očkovací centrum získají lidé v Hlinsku a v České Třebové. V každém z nových center by se mělo týdně oočkovat minimálně 400 osob. O potřebě dalších očkovacích míst hlavně pro pětatřicetitisícové souměstí České Třebové a Ústí nad Orlicí hejtman mluvil už na začátku dubna. Plány na otevření však brzdil nedostatečný počet vakcín, na došlé dodávky stačila stávající centra. K 28. 4. bylo v kaji vyočkováno téměř 130 tisíc dávek.

Podle náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové kraj počítá s otevřením center také v jiných městech. „Největší zájem a tedy nejdelší čekací doba je v Pardubicích a Chrudimi, a právě proto chceme lidem v těchto velkých sídlech nabídnout alternativu dalších center. Tento týden byla spuštěna registrace pro osoby 55+ a je nutné, aby byl tento trend dodržen a v tom příštím se otevřela další věková skupina, a to nejen po pěti, ale spíše až po 10 letech, abychom se nedostali do situace, že bude užší věková skupina proočkována a nebudou další zájemci,“ uvedla Matoušková.

Následovat budou Králíky, Polička a Lanškroun

Za měsíc by pak hejtman rád síť očkovacích center ještě rozšířil. „Nejpozději od června chceme vytvořit další tři očkovací místa, a to v Králíkách, Poličce a Lanškrouně, což souvisí s příslibem až 30 tisíc očkovacích dávek vakcíny Pfizer týdně počínaje červnem. Tak bychom dosáhli počtu 20 očkovacích míst, což je v tuto chvíli maximum, na které bychom chtěli jít,“ řekl hejtman Netolický.

Kromě mladších věkových skupin se na očkování hlásí stále ještě i lidé kolem osmdesátky jako jsou například klienti Domova u fontány v Přelouči. „Proočkáváno máme přes 70 procent klientů. Ti zbylí buď covid prodělali nebo zpočátku očkování odmítli. Teď vidí, že jejich známí po očkování jsou v pořádku a mají volnější režim, co se týká návštěv a nemusí po výjezdu z domova a následném návratu do izolace. Proto nás dodatečně žádají o očkování. Řešíme to přes doktora Svobodu a očkovací místo v Seči,“ uvedl ředitel domova Martin Šveřepa.