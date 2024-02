Modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice, ale hlavně více peněz do oprav krajských silnic. To jsou priority schváleného rozpočtu pardubického hejtmanství na letošní rok. Kraj díky lepšímu výběru daní může kraj investovat o 1,4 miliardy korun více než vloni, takřka polovina z toho půjde krajským silničářům.

Pardubický kraj, rozpočet, hejtmanství. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj

Zeditovaná zpráva Pardubického kraje

Schválený rozpočet Pardubického kraje na rok 2024 bude posílen o 1,4 miliardy korun. Jedná se o prostředky ze zlepšeného inkasa daní z loňského roku, ale také zůstatky jednotlivých kapitol. Dominantní částka, a to 665 milionů korun, půjde do oblasti dopravy na rekonstrukce silniční sítě. Uvedl to mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

„Stejně jako v předchozích letech zapojujeme na první jednání zastupitelstva do rozpočtu kraje finanční prostředky ze zvýšeného inkasa daňových příjmů z předchozího roku. V letošním roce takto zapojujeme 1,4 miliardy korun ze zvýšeného inkasa, zůstatků a rezerv předcházejícího roku. Na základě jednání jsme se rozhodli, že 665 milionů korun uvolníme Správě a údržbě silnic Pardubického kraje na rekonstrukci silnic II. a III. tříd,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten zároveň zmínil, jakým způsobem bude kraj nakládat s dalšími prostředky. „Naší investiční prioritou do příštích let je modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice. V rámci letošního rozpočtu máme vyčleněno 25 milionů korun na projektování a chceme rezervovat 300 milionů korun, které však nyní nebudou zapojeny do krajského rozpočtu roku 2024, ale budou uloženy ke zhodnocení prostřednictvím některého z bankovních produktů se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Tímto krokem si chceme vytvořit základ pro financování této velké stavby, kterou nechceme platit celou z úvěrových prostředků,“ řekl hejtman Netolický.

Ten také připomněl, že kraji by v rámci plánování velmi výrazně pomohla změna rozpočtového určení daní. „Všechny debatované modely změny financování krajů znamenají pro náš kraj výrazné posílení příjmové stránky oproti stávajícímu stavu, který je platný dvacet let bez jakékoliv změny. V té nejoptimálnější variantě bychom mohli získat až o 1,5 miliardy korun více do rozpočtu kraje. Ministr Stanjura na jednání Poslanecké sněmovny veřejně slíbil, že připraví návrh, o kterém by mohla Asociace krajů jednat nejpozději v březnu. Pevně věřím, že tomu tak skutečně bude a návrh bude řešen ještě do konce volebního období stávajících krajských samospráv,“ sdělil hejtman Martin Netolický.