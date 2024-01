Víte, kolik pacientů v našem regionu ošetřili za rok lékaři? Za co se přesně utrácí peníze z veřejných rozpočtů? Kolik bylo v Pardubickém kraji dopravních nehod? V jakém stavu tu jsou mosty? Kolik máme škol a žáků? Pokud byste to chtěli vědět nebo jste fanoušci statistiky, otevřených dat a transparentnosti, máte dle pozvánky pardubického hejtmanství navštívit nový krajský web data.pardubickykraj.cz. "Najdete v něm tisíce údajů a zajímavostí. Vše zdarma, bez nutnosti registrace a složité administrativy," píše kraj v tiskové zprávě. Kraj zároveň spustil i nový dotační portál.

Úvodní stránka webu data.pardubickykraj.cz | Foto: https://data.pardubickykraj.cz/

/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA/

Datový portál vznikal po celý minulý rok a jeho cílem je veřejnosti představit zajímavou a graficky přívětivou formou údaje, které má krajská samospráva ve svých databázích.

„Krajský úřad i samospráva pro svou činnost potřebují a sbírají velké množství dat. Některá z nich jsou zajímavá více, jiná méně, ale máme je a byla by škoda je nesdílet s veřejností. V 21. století to považuji za samozřejmost, proto jsme datovému portálu dali s kolegy zelenou a nyní se blíží testovací fáze, kdy web bude v předběžném přístupu již sloužit veřejnosti. Doufám, že si najde svou cílovou skupinu a lidé ho budou využívat. Snadno například zjistí, kde Pardubický kraj nejvíce investuje, kolik peněz putuje do zdravotnictví, dopravy, školství nebo třeba na podporu obcí a spolků. Takzvaných open dat jsme zveřejnili velké množství z různých oborů,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

Odkaz na datový portál

data.pardubickykraj.cz

Zkušební provoz je v plánu v průběhu ledna letošního roku. Na jeho základě dojde k posledním úpravám a následně finalizaci všech zveřejněných dat. „Je to obrovské kvantum on-line obsahu. V současné době máme na portálu přes 150 datových sad aktuálních do roku 2022. V budoucnu nás čeká jejich aktualizace pro rok 2023 a samozřejmě další rozvoj webu. Chceme, aby občané mohli snadno a relativně rychle na jednom místě najít maximum relevantních informací, které pak mohou dle svého vlastního uvážení použít při práci, studiu nebo informování o dění v Pardubickém kraji,“ dodává hejtman Netolický.

Rychlost webu by se po přechodu na ostrou verzi měla oproti testovacímu režimu ustálit, i tak krajská samospráva žádá návštěvníky o trpělivost vzhledem k objemu zveřejněných dat.

Vyšší míra digitalizace i transparentnosti vůči veřejnosti, slibuje hejtman

„Na začátku roku chceme zahájit s kolegy z Parádního kraje propagaci webu a následně uspořádat tiskovou konferenci ke startu Datového portálu. Jsem velice rád, že se projekt podařilo spustit, přidáme se oficiálně k dalším částem naší republiky, kde podobné služby fungují. Správná a aktuální data jsou základem všech analýz, které používáme například při rozvoji našeho regionu. Nyní bude velká část z nich volně dostupná, což je velký krok vpřed v digitalizaci a elektronizaci státní správy. Je to také určitý prvek transparentnosti a zodpovědnosti vůči občanům. Když už data jednou máme, tak nemusí zůstat jen v neveřejné databázi. Naopak, ať si fanoušci statistiky přijdou na své. Web bude mít také responzivní design, takže je přizpůsobený pro tablety a mobily,“ pokračuje radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Kraj zároveň s novým rokem spustil i dotační potál, kde žadatelé najdou veškeré informace a formuláře - ZDE

Datový portál je také provázaný s dalšími databázemi, najdete v něm tedy například odkaz na web s významnými investicemi, dopravní a dotační portály nebo například seznam brownfieldů v Pardubickém kraji. Poskytovat bude i údaje vztažené k našemu regionu od jiných subjektů, například Českého statistického úřadu.

Se zveřejněnými daty se můžete již teď sami seznámit, stačí kliknout na data.pardubickykraj.cz. Pokud byste našli chybu nebo nějakou nesrovnalost, můžete využít kontaktní formulář, který je součástí webu.

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.