Skončila topná sezóna a někteří majitelé rodinných domů si s úlevou oddychli, že jejich letitý kotel na uhlí nebo dřevo vydržel další zimu. Ale byla v tom lepším případě předposlední. Staré typy kotlů nižší emisní třídy je totiž nutné vyměnit do září příštího roku, což bude pro některé domácnosti velká finanční zátěž. Pomoci může kotlíková dotace, kterou bude letos opětovně nabízet Pardubický kraj. Ovšem jen těm, kteří patří do skupinky nízkopříjmových.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto | Foto: Deník

Až do léta 2022 mohli lidé předkládat na krajský úřad žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci dotačního programu speciálně zacíleného na nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji, které by jinak mohly mít problém s financováním výměny kotle. Dotace byla určena na výměnu starého kotle na pevná paliva s emisní třídou nižší než 3 za tepelné čerpadlo (maximální výše dotace až 180 tisíc korun), kotel na biomasu (až 130 tisíc), nebo kondenzační plynový kotel (až 100 tisíc korun).

Lidé, kteří nesplňují kritéria nízkopříjmovosti, mohou žádat o kotlíkovou dotaci v průběžné výzvě z programu Nová zelená úsporám u Státního fondu životního prostředí.

"V této výzvě jsme rozhodli o schválení 774 žádostí o kotlíkovou dotaci z celkového počtu 832 podaných. Pardubický kraj tak podpořil žádosti částkou 115 milionů korun," uvedl krajský radní Ladislav Valtr.

Zájemci o dotaci, kteří loni nestihli podat žádost nebo se pro výměnu tepelného zdroje teprve rozhodují, nemusí zoufat. Ministerstvo životního prostředí poskytne krajům v letošním roce další finance na výměnu kotlů, které mohou dosáhnout až pětadevadesáti procent nákladů.

"My jsme měli podanou žádost o dotaci na plynový kotel, ale potom jsme si to rozmysleli, protože cena plynu stoupla raketově nahoru. I když už v Česku není plyn z Ruska, přestáváme tomuto tepelnému zdroji věřit a zajímáme se raději o kotel na dřevo nebo pelety," řekl pětašedesátiletý Milan Novotný z Heřmanoměstecka.

Jeho manželka je rovněž v penzi a do parametrů nízkopříjmové domácnosti se vejdou. "Máme starý Dakon, ten spadá do 2. emisní třídy a podle mého názoru už další sezonu nevydrží. Proto teď doma hodně debatujeme o tom, čím domeček vytopíme. Tepelné čerpadlo jsme zavrhli hned, nemáme zateplenou fasádu ani střechu. To bychom se nezahřáli," dodal důchodce Milan.

Na rozmyšlenou mají manželé ještě čas, dotační program bude vyhlášen v červnu a Krajský úřad v Pardubicích začne přijímat žádosti v září. Na jejich podání bude čas až do srpna příštího roku.

Eva Jeníková z Moravskotřebovska je v produktivním věku stejně jako její manžel a výdělek jim pro běžný život stačí. Ale koupě nového kotle s požadovanou emisní třídou jejich rozpočet značně zatíží. "Řekla bych to asi tak - zaspali jsme. Měli jsme využít nabídku kotlíkové dotace už před časem, kdy byla určena pro všechny. Vyloženě chudí nejsme, ale vyskakovat si také nemůžeme. Takže to dopadne tak, že si odpustíme dovolenou a koupíme si kotel. Ten náš vyhlídnutý stojí 90 tisíc korun," svěřila se paní Eva.

Jedna možnost finanční injekce podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka ale existuje. "Spoluobčané, kteří nesplňují kritéria nízkopříjmovosti, mohou žádat o kotlíkovou dotaci v průběžné výzvě z programu Nová zelená úsporám u Státního fondu životního prostředí," řekl Deníku Dominik Barták.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR počátkem dubna vyhlásily novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejnily její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

O finanční podporu na výměnu kotle nepřichází ani ostatní domácnosti, pro které je tu 50% podpora z programu Nová zelená úsporám. V něm si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů a navíc má možnost výměnu kotle rovnou zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, která výsledný úsporný efekt ještě zvýší.

„Pokud jde o zdroje tepla na vytápění, aktuálně je největší zájem o dotace na tepelná čerpadla. Od října 2021 jsme podpořili přes dvacet tisíc nových tepelných čerpadel a každý měsíc přijímáme zhruba tisícovku dalších žádostí,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.