Krajské fórum Pardubického kraje si Lebdušku zvolilo na 1. místo kandidátky v interním hlasování. Lebduška vzápětí uvedl, že je připraven vést Piráty k dalším úspěchům a pokračovat v práci, kterou s týmem začal před třemi lety.

„Jsem velmi rád, že mohu vést Piráty do dalších krajských voleb. Během dosavadních tří let v opozici jsme získali dost zkušeností a vidíme, co se musí změnit k lepšímu, aby náš kraj začal opravdu prosperovat. Zdravotnictví, doprava, řízení financí i investice si zaslouží změnu přístupu a povýšení na standardy dnešní doby, tzv. upgrade. Chci, aby Piráti byli první volba pro všechny, kteří jsou mladí duchem, bez ohledu na věk, a chtějí, aby se jednou v Pardubickém kraji žilo lépe než třeba v samotné Praze," řekl Daniel Lebduška.

Piráti v Pardubickém kraji budou stavět především na své dosavadní práci a dotáhnou tak rozdělanou agendu, které se na krajské úrovni poslední tři roky věnovali.

Volební kampaň už v červenci odstartovali. Lídr Daniel Lebduška, pojmenoval hlavní důvody, proč se kraj neposouvá dál – jsou jimi špatná infrastruktura, problémy v nemocnicích a nedostatek míst na středních školách.

„Věděli jste, že podle průzkumu si až 80 % lidí v Pardubickém kraji myslí, že se kraj nikam neposouvá? Že je situace stále stejná a nemalá část lidí si dokonce myslí, že to jde s naším krajem z kopce? Mě to po téměř čtyřech letech v opozici bohužel nepřekvapuje. Už roky totiž vidíme ucpané a rozbité silnice, dlouhodobě neřešené problémy v nemocnicích a nedostatek míst na středních školách,“ uvedl s tím, že tyto problémy v kraji dlouhodobě nikdo neřeší.

Daniel Lebduška (* 30. září 1989, Chrudim) působí jako krajský zastupitel, je místopředsedou finančního výboru a také radním města Chrudim. Pracuje jako výkonný ředitel v oblasti mezinárodního marketingu. V komunální politice se zaměřuje na problematiku privatizace městských vodárenských společností, hospodářskému rozvoji, možné digitalizaci a zatraktivnění veřejných institucí šírší veřejnosti. Na krajské a celorepublikové úrovni se zajímá o hospodářský rozvoj, cestovní ruch, investice a finance. Ve volném čase rád vaří pivo, tráví čas s rodinou, čte fantasy knížky a kouká na hokej.